Chivas ya sabe que enfrentará a Cruz Azul en la Semifinal y Gabriel Milito aclaró la situación de Daniel Aguirre en la Liguilla.

Comenzó la semana en Guadalajara y Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es si Daniel Aguirre podrá estar presente ante la Máquina. Gabriel Milito habló del defensa y señaló que esperan saber si podrá ser tenido en cuenta.

Sin dudas el Guadalajara necesita tener listos a todos los jugadores porque son cinco las bajas que hay por decisión de Javier Aguirre y la Selección Mexicana. Por esta razón el entrenador argentino festeja cada vez que puede volver a tener a un jugador clave a disposición como sucedió con Omar Govea.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es si Chivas podrá contar con Daniel Aguirre ante Cruz Azul, quien terminó lesionado a minutos del final ante Tijuana. Tras la victoria ante Tigres, Gabriel Milito afirmó que está bien, pero que esperan saber si podrá jugar la Semifinal de la Fiesta Grande.

Daniel Aguirre podría tener acción en la Semifinal de la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

“Dani está bien. Veremos si llega para el próximo partido que será entre semanas. No sabemos qué día todavía, pero ojalá podamos tenerlo porque estamos cortos en cuanto a cantidad y si podemos tener a Dani sería una noticia muy importante”, declaró el entrenador argentino.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

La ida entre Chivas y Cruz Azul se jugará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego será transmitido por TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.