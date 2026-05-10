Tras el desenlace del Clásico Capitalino entre Pumas y América, quedaron definidas las Semifinales del Torneo Clausura 2026, instancia en la que el Club Deportivo Guadalajara intentará mantener vivo su sueño de conquistar el campeonato y dar un paso más rumbo a la gran Final.

Nuestras Chivas, que protagonizaron una dramática remontada ante Tigres en los Cuartos de Final, enfrentarán en las Semifinales a Cruz Azul, equipo que consiguió su boleto tras imponerse el sábado a los Rojinegros del Atlas.

Cabe mencionar que esta será la segunda vez consecutiva que el Club Deportivo Guadalajara se mida a La Máquina en la Fiesta Grande del futbol mexicano, pues el semestre pasado se midieron en los Cuartos de Final, donde los capitalinos lograron avanzar a la siguiente ronda.

Mientras tanto, la otra llave de las Semifinales estará protagonizada por Pumas y los Tuzos del Pachuca. El conjunto universitario consiguió su boleto tras eliminar al América en una nueva edición del Clásico Capitalino.

Por su parte, el cuadro hidalguense dejó este domingo en el camino a los Diablos Rojos del Toluca, quien es el vigente bicampeón del futbol mexicano, de manera que habrá nuevo monarca.

¿Cuándo salen las fechas y horarios de las Semifinales?

Señalar que la Liga MX dará a conocer este lunes 11 de mayo las fechas y horarios oficiales de las Semifinales del Torneo Clausura 2026, donde el Club Deportivo Guadalajara recibirá la Vuelta en el Estadio Jalisco, ya que el Akron se lo entregarán a la FIFA el miércoles 13 del presente mes.