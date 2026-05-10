Chivas se quedó con una victoria y clasificación épica ante Tigres. De lo que poco se habla es del partidazo de Gilberto Sepúlveda.

Chivas sabía muy bien que debía ir a buscar la victoria porque no había mañana y logró quedarse con la clasificación tras superar a Tigres por 2-0. De lo que poco se habla es del arriesgado movimiento de Gabriel Milito al mandar al campo de juego a un Gilberto Sepúlveda que solo había sumado 19 minutos en el Clausura 2026 y no se achicó ante un André-Pierre Gignac que tiene vía libre para hacer lo que quiera ante rivales y árbitros.

Sin dudas el Rebaño Sagrado tenía que dar un verdadero golpe en la mesa si se quería poner como candidato al título. Ayer en el Estadio Akron dio un paso importante sin cinco jugadores por la Selección Mexicana y un lesionado de la talla de Daniel Aguirre.

El gran creador de esta obra es sin duda Gabriel Milito que entendió el partido que Chivas tenía que jugar y cómo debía marcar la diferencia en el campo de juego. A su vez, tras el doblete de Santiago Sandoval, entendió que había que mantener la inercia, pero sin descuidar una línea defensiva que iba a necesitar una torre para bajar centros y luchar con los delanteros de Guido Pizarro.

Gilberto Sepúlveda anuló a André-Pierre Gignac. (Foto: IMAGO7)

Con 19 minutos en el Clausura 2026, Gilberto Sepúlveda ingresó a fajarse con los delanteros de Tigres, despejó de cabeza e incomodó a tal punto a André-Pierre Gignac ya que lo sacó de las casillas para pelear. En ese momento, cuando muchos le temen a la figura de los Felinos, el Tiba no se achicó, lo empujó, le contestó e hizo perder segundos valiosos cuando el partido estaba caliente. Sin dudas sus mejores 16 minutos en el Clausura 2026.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.