La madre del juvenil rojiblanco recordó todo el sacrificio detrás de su gran noche ante Tigres UANL y emocionó a la afición con sus declaraciones.

La noche más importante en la corta carrera de Santiago Sandoval también fue una de las más emotivas para su familia. Luego del doblete con el que Chivas de Guadalajara eliminó a Tigres UANL y avanzó a semifinales del Clausura 2026, su madre, Lluvia González, habló en el Estadio Akron y no pudo ocultar el orgullo por el momento que vive su hijo.

“No, imagínate feliz, orgullosa. Yo sabía, la verdad, no quiero escucharme arrogante, pero sabía que iba a meter gol. Nunca imaginé que fuera de esta manera, pero sabíamos que hoy iba a ser un gran partido para él”, confesó emocionada después de una actuación consagratoria del juvenil rojiblanco en una serie que parecía muy complicada tras el 3-1 de la ida.

Pero más allá de los goles y la clasificación, la madre de Sandoval hizo especial énfasis en todo el sacrificio que hubo detrás de este momento. “La gente que nos conoce sabe lo que ha costado. Él ha trabajado muchísimo, ha sido constante, disciplinado, enfocado. A pesar de que tiene 18 años y probablemente tuviera distracciones a esa edad, él sabe lo que quiere y hoy se vio reflejado”, aseguró.

La emoción de Santiago Sandoval

Del otro lado, el propio Santiago Sandoval también dejó claro después del partido que el logro tiene un fuerte valor colectivo para la plantilla rojiblanca. “Estoy muy contento porque todo esto se planteó, se trabajó y se habló; el equipo está muy motivado, con toda la fe, y gracias a Dios se nos dio el resultado para todos, no solo para mí”, explicó el atacante, una de las grandes revelaciones de esta Liguilla.

Además, Sandoval destacó la confianza que le brindó Gabriel Milito y el ambiente interno que atraviesa Chivas en este momento. “Como joven, obviamente no es fácil venir, jugar, ganarte un puesto y ser titular en una Liguilla. Es algo que sueñas simplemente y que, gracias a Dios, se te da”, afirmó. Y cerró con una frase que refleja el espíritu que atraviesa hoy al Guadalajara: “Creo que lo más importante es la familia que venimos construyendo desde hace tiempo. Todos nos llevamos muy bien y eso es algo que se refleja dentro de la cancha”.