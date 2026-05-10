Con apenas 18 años, Santiago Sandoval vivió una noche que difícilmente olvidará. El juvenil rojiblanco marcó un doblete en la remontada de Chivas de Guadalajara frente a Tigres UANL y fue una de las grandes figuras en la clasificación del Rebaño a las semifinales del Clausura 2026.

Después del partido, el juvenil dejó claro que más allá de su actuación individual, lo más importante para él fue el objetivo colectivo. “Muy feliz, más que nada por el pase. Se viene trabajando desde hace tiempo y por fin se nos da lo que en realidad nos merecemos, porque nadie ve el sacrificio que tiene el equipo”, aseguró tras el silbatazo final en el Estadio Akron.

Sandoval también destacó el trabajo interno que realizó el plantel durante toda la semana para creer en la remontada pese al 3-1 sufrido en la ida. “Todo esto se planteó, se trabajó y se habló; el equipo está muy motivado, con toda la fe, y gracias a Dios se nos dio el resultado para todos, no solo para mí”, explicó el juvenil que terminó convirtiéndose en el héroe de la eliminatoria.

Además, el atacante habló sobre la confianza que recibió por parte de Gabriel Milito y lo que significa ganarse un lugar en plena Liguilla siendo uno de los futbolistas más jóvenes del plantel. “Como joven, obviamente no es fácil venir, jugar, ganarte un puesto y ser titular en una liguilla. Es algo que sueñas simplemente y que, gracias a Dios, se te da; no sabes la felicidad que te da como jugador, y más siendo de las Chivas”, afirmó.

Santi Sandoval destacó la unión en el vestidor de Chivas

Por último, Santiago Sandoval remarcó que una de las claves del momento que atraviesa el Guadalajara es la unión del grupo. “Creo que lo más importante es la familia que venimos construyendo desde hace tiempo. Todos nos llevamos muy bien y eso es algo que se refleja dentro de la cancha”, señaló. Y por último dejó una frase que ilusiona a toda la afición rojiblanca de cara a las semifinales: “El equipo está a tope y estamos para cosas grandes”.