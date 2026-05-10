Chivas se quedó con una victoria y clasificación épica ante Tigres. Tras el partido, Carlos Hermosillo felicitó al Guadalajara, pero insultó a Guido Pizarro por su planteo.

Guadalajara amaneció con una sonrisa porque el equipo más grande de México logró una remontada épica luego de ganar por 2-0 a Tigres. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Carlos Hermosillo apareció en redes sociales para rendirse ante el Guadalajara de Gabriel Milito e insultar a Guido Pizarro por el planteo táctico.

El Rebaño Sagrado sabía muy que tenía que ir a buscar la victoria, por lo que el entrenador argentino decidió poner un equipo para morir en la línea. Por esta razón no fue casualidad que en la alineación hayan sido titulares Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín desde el silbatazo para quedarse con la victoria.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Carlos Hermosillo se mostró feliz no solo porque Cruz Azul avanzó a Semifinales sino que además por la manera en la que ganó Chivas. En redes sociales el exjugador del Guadalajara y leyenda de la Máquina no guardó nada de su sentir por lo sucedido en el Gigante de Zapopan.

Tigres no pudo con Chivas en el Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

“¡Qué bien por Chivas! Mientras que Guadalajara salió a buscar el resultado; Tigres, con un equipo con extraordinarios jugadores, su técnico que es un cagón, salió a defender el resultado cuando tenía para ir por más goles… ¡Bien por Chivas! ¡Bien por Guadalajara!”, expresó el analista de Fox Sports en X.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.