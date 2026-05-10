El entrenador rojiblanco recordó lo que pensó al llegar a Verde Valle y explicó cómo ambos terminaron convirtiéndose en piezas importantes de su equipo.

La clasificación de las Chivas de Guadalajara a semifinales dejó múltiples reflexiones de Gabriel Milito en conferencia de prensa, pero una de las más llamativas tuvo que ver con dos futbolistas que el entrenador argentino logró recuperar y potenciar durante este Clausura 2026: Omar Govea y Daniel Aguirre.

Al ser consultado específicamente por el gran nivel mostrado por Govea en la remontada ante Tigres UANL, Milito sorprendió al recordar lo que pensó apenas llegó a Verde Valle. “Recuerdo que cuando llegamos y empezamos a entrenar, sentimos que tenía unas condiciones ideales para lo que pretendíamos. En la primera pretemporada no entendíamos por qué no había jugado más. Lo mismo nos pasó con Dani Aguirre”, confesó el DT rojiblanco.

La realidad es que ambos futbolistas venían con poca continuidad antes de la llegada del técnico argentino. En el caso de Govea, había perdido terreno en distintos procesos anteriores y apenas sumaba minutos desde su arribo al Guadalajara. Algo similar ocurría con Daniel Aguirre, quien incluso pasó largos periodos fuera de la rotación antes de convertirse en una pieza importante dentro del esquema rojiblanco.

Con Milito, los dos encontraron protagonismo rápidamente. Aguirre se consolidó como una alternativa confiable en defensa y mediocampo, mientras que Govea terminó transformándose en uno de los futbolistas más importantes del equipo durante el torneo, especialmente por su claridad para jugar, su pausa y su capacidad para aparecer en partidos importantes como el de ayer.

El tremendo elogio de Gabriel Milito a Omar Govea

De hecho, el entrenador argentino cerró con un elogio enorme hacia el mediocampista rojiblanco tras la clasificación a semifinales. “Omar (Govea) es un jugador con una categoría distinta, diferente, que en los momentos donde el jugador de jerarquía tiene que aparecer, él aparece y está. Hoy hizo un partido sensacional desde todo punto de vista”, aseguró Milito después de la victoria frente a Tigres.