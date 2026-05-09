David Faitelson reaccionó al pase de Chivas a Semifinales con un contundente mensaje dedicado a Gabriel Milito.

La clasificación de Chivas a las Semifinales del Torneo Clausura 2026 tras eliminar a Tigres sigue generando reacciones, y una de las más llamativas fue la de David Faitelson.

El reconocido periodista no ocultó su admiración por el trabajo realizado por Gabriel Milito en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final. Fue a través de su cuenta de X donde publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Lo de Chivas, espectacular… Merece usted un ‘monumento’, señor Milito…”, escribió David Faitelson después del triunfo del Club Deportivo Guadalajara frente a los “Felinos”.

Cabe mencionar que las palabras del analista reflejan el impacto que causó el desempeño del Rebaño Sagrado, que logró darle vuelta a la eliminatoria frente a uno de los planteles más poderosos de la Liga MX.

¿A quién enfretará Chivas en las Semifinales del Torneo Clausura 2026?

El rival del Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 dependerá del vencedor del Clásico Capitalino. Si los Pumas logran avanzar, el rival de Chivas será Cruz Azul, pero si el América gana habrá Clásico Nacional.