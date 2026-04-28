Chivas fue el mejor equipo de la Liga MX de principio a fin; sin embargo, las bajas que registró el equipo comandado por Gabriel Milito por la convocatoria a Selección Mexicana ocasionó que muchos vean que el Rebaño fue debilitado.

Es por eso que muchos especialistas le han quitado la etiqueta de favorito al título al Guadalajara tras confirmarse las bajas de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González para encarar la Fase Final del futbol mexicano.

Uno de esos analistas que pone al chiverío en un papel de víctima es David Faitelson, quien enumeró a los ocho calificados a la Liguilla en un ranking personal, en donde puso al conjunto rojiblanco como el rival más débil, por lo que una leyenda de los tapatíos manifestó su inconformidad.

Nacho Vázquez, quien fuera parte de las Súper Chivas y el mejor romperredes del Guadalajara en la década de los 90´s, apareció en redes sociales y colocó un meme con el rostro de Ricardo Peláez con la frase: “eres un estúpido”.

¿Dónde surgió el meme de “eres un estúpido”?

Hay que recordar que Faitelson tuvo un cruce con Peláez que se viralizó en todo México cuando compartían mesa de debate en ESPN en febrero del 2018, en donde los reclamos se elevaron hasta los insultos, en donde esa frase del exdirectivo del chiverío es la más recordada.

¿Quién es Nacho Vázquez?

El atacante fue canterano del Guadalajara que debutó en la Temporada 1991-92, en donde poco a poco fue ganándose su lugar anotando casi 50 goles con la camiseta rojiblanca, en donde inclusive logró ser campeón en el Verano 97 con las Súper Chivas de Ricardo Ferretti.