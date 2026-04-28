La novela entre Chivas y Érick Gutiérrez parece que está próxima a terminar y todo parece indicar que será con el regreso a las canchas del mediocampista, aunque seguramente será en otra institución lejos de Guadalajara.

Después de un semestre en la inactividad, el Guti reapareció en redes sociales y compartió una fotografía con una leyenda que confirmó que su regreso a las canchas es inminente, pero sin entrar en más detalles.

“Falta poco”, fue lo que escribió el mediocampista en su posteo en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía suya con el jersey rojiblanco, por lo que se espera que en los próximos días comience a surgir más información sobre su futuro.

Hay que recordar que Érick Gutiérrez no entró en planes del chiverío para este Clausura 2026 por decisión de Gabriel Milito, por lo que la directiva trató de encontrarle acomodo en otra institución en México y el extranjero, pero sin éxito, principalmente por su alto salario que el futbolista no estuvo dispuesto a reducir.

Érick Gutiérrez lanzó guiños al Pachuca hace unos días

El futuro de Érick Gutiérrez sigue siendo una incógnita debido a que pasó de ser una de las estrellas de Chivas a quedar en el olvido de cara a este Clausura 2026; sin embargo, el mediocampista lanzó un guiño que podría indicar en dónde jugará el próximo torneo y podría ser en Pachuca tras lanzarle un guiño al Pocho Guzmán en redes sociales.

¿Erick Gutiérrez podría reintegrarse a Chivas?

La realidad es que el mediocampista siempre demostró buena disposición con la directiva para tratar de alcanzar un acuerdo e inclusive, para poder regresar al primer equipo del Guadalajara; sin embargo, la decisión de su separación corrió a cuenta de Gabriel Milito, por lo que no habría posibilidades de que pueda regresar al primer equipo rojiblanco.