El futuro de Érick Gutiérrez sigue siendo una incógnita debido a que pasó de ser una de las estrellas de Chivas a quedar en el olvido de cara a este Clausura 2026; sin embargo, el mediocampista lanzó un guiño que podría indicar en dónde jugará el próximo torneo.

El Guti fue separado del primer equipo por decisión de Gabriel Milito, por lo que la directiva rojiblanca trató de encontrarle acomodo dentro y fuera de México, pero sin éxito, principalmente por el alto salario que percibe en el conjunto tapatío.

Sin embargo, durante este sábado Érick Gutiérrez apareció en redes sociales con una fotografía del partido de Pachuca contra Pumas, en donde etiquetó al Pocho Guzmán y le puso un corazón azul, en donde mucha gente interpretó como un guiño para regresar a los Tuzos.

Hay que recordar que diversos reportes extraoficiales aseguran que los altos mandos del chiverío tratarían de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato de Gutiérrez, tal y como lo hicieron con Alan Pulido, lo que podría facilitar su regreso a la Bella Airosa.

Guti y Pocho tienen una gran amistad

Hay que recordar que ambos futbolistas se conocen desde que estuvieron en el Pachuca en los inicios de sus carreras e inclusive, en lapsos por la Selección Mexicana.

Sin embargo, Víctor Guzmán jugó un papel importante para el fichaje del Guti con el Guadalajara, tanto para convencerlo de dejar Europa para llegar al Rebaño como por sus mensajes en redes sociales.

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Guti ya rechazó al Pachuca

El Guadalajara y los Tuzos habrían tenido conversaciones importantes para gestionar el traspaso de Érick Gutiérrez al conjunto hidalguense, en donde las directivas alcanzaron un acuerdo, pero el futbolista echó para abajo el acuerdo debido a que implicaba que se redujera el salario, por lo que se quedó en el Rebaño, aunque sin poder jugar.