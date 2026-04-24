El fichaje de Brian Gutiérrez en Chivas para este Clausura 2026 ha enamorado a aficionados y hasta detractores rojiblancos por el gran nivel que ha presumido el mediocampista en su primer torneo con el jersey rojiblanco, en donde uno de los responsables de ese nivel ha sido Gabriel Milito.

El futbolista mexico-estadounidense ha destacado tanto dentro de la Liga MX que se ha ganado su llamado a la Selección Mexicana, en donde está peleando por un lugar en la lista final rumbo al Mundial con el Tricolor.

Sin embargo, Brian Gutiérrez ha revelado las exigencias que le hace Gabriel Milito en el conjunto tapatío, en donde le pide que juegue con confianza al ataque, pero le pide que ayude en labores defensivas, aunque es evidente que se le complica eso último.

“Me dice que juegue con esa libertad y confianza que tengo. Obviamente me dice que tengo que defender porque estoy de doble pivote y me dice que cuando vas arriba, haz lo tuyo“, explicó el mediocampista en entrevista con Telemundo Deportes.

¿El liderato es una obligación para Chivas?

“Yo creo que sí y también el grupo. El cuerpo técnico nos dijo antes de empezar la temporada que era nuestra meta estar ahí, arriba de la tabla (…) Aquí es ganar sí o sí. Ese es el objetivo siempre, estar arriba“, concluyó el mediocampista del Guadalajara.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas con más posibilidades de ir al Mundial?