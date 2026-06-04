El clima mundialista comienza a ganar cada vez más terreno en México, a la espera de lo que será el debut frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio. Mientras tanto, las Chivas de Guadalajara siguen a la espera del anuncio de su primer fichaje, Kevin Castañeda, además de que no se descartan más incorporaciones ni tampoco salidas de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

Armando González sobre su salida de Chivas

En la previa al partido entre México y Serbia, Armando González platicó con TUDN y fue consultado sobre si ya jugó su última temporada con Chivas: “No, yo no sé nada. Me enfoco en mi día a día. Si se da el futbol europeo estaré muy contento, porque es uno de mis sueños. Si no se da, soy más que feliz en Chivas. No pienso en otra cosa que no sea Chivas. Ahorita no pienso en otra cosa que no sea la Selección, que es mi día a día”, respondió la Hormiga.

Brian Gutiérrez se quedaría en el Guadalajara

Después de seis meses en Chivas que le bastaron para ganarse un lugar en la Selección Mexicana, Brian Gutiérrez también fue puesto como objetivo de varios equipos en Europa. Sin embargo, el periodista César Huerta asegura que desde el entorno del futbolista le reiteran su deseo de continuar como rojiblanco, pues acaba de llegar. “Salvo que llegue extraordinariamente tentador, no está en los planes, de acuerdo a su entorno, salir de Chivas cuando apenas ha jugado seis meses“, explicó el comunicador en su canal de Youtube.

¿Tala Rangel será titular ante Sudáfrica?

Se acerca el debut de México en la Copa del Mundo 2026 y Raúl Rangel es el gran candidato a ocupar la portería. Sin embargo, en los últimos días también surgieron rumores de que Javier Aguirre se inclinaría por Guillermo Ochoa, lo cual sería un golpe para el guardameta rojiblanco. Asimismo, la cuenta oficial de la Selección Mexicana publicó un video sobre el Tala, destacando su camino y su esfuerzo hasta llegar al combinado nacional, lo cual invitaría a pensar en que será el titular en el debut del Tri.

Óscar Whalley sobre su rol en el Apertura 2026

Uno de los elementos rojiblancos que salió fortalecido tras la última Liguilla fue Óscar Whalley, quien reemplazó de buena manera al Tala Rangel y se ganó el cariño de los aficionados. En una entrevista para Diario AS, el guardameta hispanomexicano respondió cuál será su rol en el Apertura 2026: “Mi rol va a seguir siendo el mismo que llevo desde hace tres años: ir a entrenar con la mejor de las caras y partirme la madre en cada entrenamiento para intentar demostrarle al entrenador que soy el mejor en mi posición y que me ponga de titular”.