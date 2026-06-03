La Hormiga reveló el motivo por el que no le movió nada la propuesta que recibió para integrarse al CSKA de Moscú hace unos meses.

Armando González no solamente es el delantero que causa sensación en Chivas, sino que también lo hace en la Selección Mexicana y no solamente por sus goles, sino también por sus declaraciones, en donde ha vuelto a demostrar que tiene la mentalidad para convertirse en leyenda.

La Hormiga ha tenido un crecimiento meteórico en el mundo del balompié, ya que debutó en enero del 2024 y en menos de tres años ya se convirtió en seleccionado nacional, titular con el Guadalajara, campeón de goleo y está por jugar su primera Copa del Mundo.

Todo eso lo ha puesto en el radar del futbol internacional, en donde el CSKA de Moscú lanzó una oferta multimillonaria para llevárselo; sin embargo, el canterano del Guadalajara aseguró que el dinero no le interesa, sino que se enfoca en seguir creciendo como jugador profesional.

“En cuanto a la oferta de Rusia, llegó la oferta. Mi papá, mi representante y yo dijimos que no creíamos que fuera un buen momento para ir a esa Liga porque tienen ciertas limitaciones porque están suspendidos de ciertas competencias europeas y no es lo que buscábamos nosotros.

“Nosotros no buscamos el dinero, eso no me importa, lo que me importa es jugar futbol a alto nivel, que me permita ser un gran jugador y trascender en el futbol. El dinero a mi no me llamó la atención”, explicó el delantero en entrevista con TUDN.

Hormiga sueña con jugar en liga de elite en Europa

“Espero que primero Dios se me pueda tomar en cuenta para una de esas ligas buenas de Europa, pero sé que para que eso suceda debo enfocarme en lo mío, en mi día a día, en dar un buen Mundial, en hacer buenos entrenamientos, seguir creciendo y eso va a hacer que se me tome en cuenta”, concluyó.