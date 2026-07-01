De todos los duelos que habrá en el México vs Inglaterra, el que tendrá Raúl Rangel es el de mayor reto.

Luego de que Inglaterra eliminara a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, quedó definido que será el rival de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque desde el inicio del torneo este era el cruce que muchos proyectaban, está claro que el Tricolor tendrá enfrente a uno de los grandes favoritos al título, en un desafío enorme que también representa una oportunidad inmejorable para demostrar el crecimiento del equipo de Javier Aguirre.

Raul Rangel salvó a México ante Ecuador.

En ese contexto, el duelo frente a Inglaterra será una vitrina de primer nivel para todos los jugadores mexicanos, pues estarán cara a cara con algunas de las máximas figuras del futbol mundial. Sin embargo, quien parece tener el reto más importante es Raúl Rangel, ya que deberá enfrentarse directamente a uno de los mejores centros delanteros del planeta: Harry Kane.

Raúl Rangel ha sido de los mejores jugadores de México.

El atacante inglés fue precisamente el héroe de su selección al marcar el doblete con el que remontaron el partido frente a República Democrática del Congo. Además, Inglaterra cuenta con futbolistas del calibre de Jude Bellingham y Marcus Rashford, quienes también han demostrado ser sumamente peligrosos. Por ello, Raúl Rangel necesitará firmar probablemente el mejor partido de su carrera para mantener imbatida la portería mexicana y darle al Tri opciones de avanzar a los cuartos de final.

Como si el reto no fuera suficiente, Raúl Rangel llega a este compromiso como uno de los dos únicos porteros que siguen sin recibir gol en toda la Copa del Mundo, junto con Unai Simón, de España. La diferencia es que el guardameta de Chivas ya disputó cuatro encuentros, mientras que el arquero español aún no afronta su partido de dieciseisavos, por lo que el Tala buscará extender su histórica racha a cinco partidos consecutivos con el arco en cero.

Raúl Rangel poco a poco empieza a llamar la atención del futbol europeo

Raúl Rangel nunca ha escondido que uno de los grandes objetivos de su carrera es dar el salto al futbol europeo, y esta Copa del Mundo representa la mejor vitrina posible para conseguirlo. Una actuación sobresaliente frente a una potencia como Inglaterra podría cambiar por completo su futuro, incrementando el interés de clubes del Viejo Continente y acercándolo cada vez más al sueño de continuar su carrera fuera de México.