Roberto Alvarado y Raúl Rangel tuvieron una gran Copa del Mundo en la que fueron claves con sus actuaciones para que México volviera a disputar unos octavos de final. Tras la cita mundialista, los dos jugadores de Chivas cuentan con un nuevo valor de mercado.

El Mundial 2026 dejó grandes sensaciones para todo el futbol mexicano debido a que se compitió de la mejor manera, a pesar de que no se pudo alcanzar los cuartos de final tras caer ante Inglaterra por 3-2. En la cita mundialista, los jugadores Raúl Rangel y Roberto Alvarado dejaron en alto el nombre de Chivas y, tras su participación, cuentan con un nuevo y millonario valor de mercado.

A lo largo del último año, el Piojo y el Tala se convirtieron en recurrentes convocados bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. Gracias a sus actuaciones en el Guadalajara de Gabriel Milito, lograron quedarse con los puestos de titulares del Tri para la Copa del Mundo que les disputaban Luis Ángel Malagón y Alexis Vega.

No hay que olvidarse de que en el Mundial 2026, Roberto Alvarado no marcó goles, pero se despidió con tres asistencias para las anotaciones de Raúl Jiménez, Álvarez Fidalgo y Julián Quiñones. Por su parte, Raúl Rangel logró tener cuatro vallas invictas, tuvo una de sus atajadas del campeonato en el último minuto ante Corea del Sur y se lució para mantener el cero en su portería frente a Ecuador.

Roberto Alvarado es uno de los jugadores destacados de Chivas en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en la Copa del Mundo, los dos elementos de Chivas incrementaron su valor de mercado. Según lo informado por Transfermarkt, el Tala pasó de valer 6.7 millones a 8 millones, mientras que el Piojo fue cotizado en 10 millones de euros tras haber tenido un precio de 7.5 millones.

Roberto Alvarado se destacó en su regreso a Chivas

Uno de los futbolistas titulares en Chivas en el inicio del Apertura 2026 fue Roberto Alvarado, de destacada participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. El sábado volvió a ser titular con el Guadalajara y brilló con números a nivel Selección, ya que fue el futbolista que más peligro generó en el equipo. Según lo informado por Opta, generó cuatro jugadas de riesgo al igual que Carlos Rodríguez, Daniel Arcila, Lucas Ocampo, Raphael Veiga y Sebastien Salles-Lamonge.

Estadisticas de Opta y Transfermarkt. (Foto: IMAGO7 / CHATGPT)

Raúl Rangel en modo mundialista en su regreso a Chivas

Uno de los jugadores destacados de Chivas para el Apertura 2026 fue sin duda Raúl Rangel, quien mantuvo la mínima diferencia cuando Toluca no paraba con sus embates. Según las estadísticas proporcionadas por Opta, el guardameta rojiblanco fue el segundo portero con más intervenciones con siete atajadas, detrás de Carlos Acevedo con 10 en Santos Laguna.