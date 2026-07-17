Gabriel Milito ha analizado y decidido cuáles jugadores no serán elegibles contra los Diablos Rojos, por lo que haría ajustes en su 11 inicial.

Chivas se reporta listo para arrancar su participación en el Apertura 2026 en donde todos los reflectores estarán puestos en la escuadra rojiblanca y el trabajo de Gabriel Milito después de la brillante actuación que brindaron en el semestre anterior en donde se quedaron en Semifinales, incluso pese a las bajas de los cinco seleccionados que reportaron con México.

Sin embargo, por ese mismo desgaste físico que registraron durante la Copa del Mundo, el cuerpo técnico y médico del Guadalajara habrían analizado el estado físico de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, por lo que habrían decidido descartar a tres de ellos para el partido contra Toluca de la jornada 1 del Apertura 2026.

Según revelaron los comunicadores Alejandro Ramírez y Ricardo Durán, Gabriel Milito solamente contará con Brian Gutiérrez y la Hormiga para el choque contra los Diablos Rojos y arrancarían como suplentes, por lo que solamente verían acción en caso de que el entrenador sudamericano considere necesario enviarlos al campo.

¿Cómo quedaría la alineación de Chivas vs. Toluca?

Debido a los ajustes que realizaría el entrenador Gabriel Milito por las ausencias del Tala Rangel, Luis Romo y el Piojo Alvarado, los refuerzos Kevin Castañeda y Jordan Carrillo arrancarían como titulares, además de la aparición de Óscar Whalley bajo los tres postes.

¿Cuáles serían las ausencias de Chivas para el juego con Toluca?

La realidad es que hasta la redacción de esta nota, el Guadalajara no ha compartido todavía su lista de convocados; sin embargo, es un hecho que habrá cuatro bajas en el primer equipo por llamados a la Selección Sub 20 que participará en el Pre-Mundial de la especialidad, aunado a otros más.

¿Cómo le ha ido a Chivas contra Toluca en sus últimos 10 enfrentamientos?

Los Diablos Rojos se han vuelto un dolor de cabeza para el Rebaño, ya que de los últimos 10 partidos, los rojiblancos solamente han ganado dos partidos, por cuatro empates y cuatro triunfos de la escuadra mexiquense. El más reciente triunfo fue en la Liguilla del Clausura 2024 con golazo del Pocho Guzmán.