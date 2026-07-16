El Guadalajara es el máximo candidato al título según los pronósticos realizados con IA, en donde en la mayoría de los escenarios, el Rebaño levantaba el trofeo número 13.

Las estadísticas no lo son todo en el futbol; sin embargo, son parte importante para entender el juego, en donde en esta ocasión las probabilidades estarían jugando en favor de Chivas, ya que se consolidó como el máximo candidato al título del Apertura 2026.

El portal especializado en análisis del futbol mexicano, Statiskicks, reveló que realizó 100 mil simulaciones del Apertura 2026, en donde en la mayoría de los escenarios resultó que el Guadalajara resultaría campeón de la Liga MX de cara al arranque del torneo doméstico.

Según los resultados de dicho sitio, el chiverío cuenta con el 96 por ciento de probabilidades de calificar a la Liguilla, el 72.5 por ciento de llegar a Semifinales, el 50 por ciento de avanzar a la Final y un 32.9 por ciento de ser campeón de la Liga MX, con más del doble de probabilidad de sus más cercanos perseguidores, que son el Toluca y Cruz Azul con el 14.3 por ciento, cada uno.

Simulaciones de Statiskicks

Chivas, el equipo más caro del Apertura 2026

Amaury Vergara ha realizado fuertes inversiones para la contratación de refuerzos para el Apertura 2026 con la consigna de ser campeones de Liga MX a la brevedad, por lo que ha convertido al Guadalajara en el club más caro de toda la Liga MX e inclusive, de la Concacaf.

La clave para alcanzar esas cifras históricas para la institución es que en un año, el chiverío ha gastado más de 30 millones de dólares en las contrataciones de futbolistas como Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda, Bryan González, Diego Campillo, Ángel Sepúlveda, Jonathan Pérez y Efraín Álvarez. No se contabiliza a Richard Ledezma debido a que él llegó gratis,

Chivas, cada vez más cerca del título

Desde la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara, el Rebaño se ha mantenido como un serio candidato al título por su estilo de juego, en donde en su primer torneo, el Apertura 2025, llegó a los Cuartos de Final, revirtiendo una terrible primera mitad de torneo en el que no ganó el Rebaño e inclusive, mucha gente ya pedía el despido del entrenador argentino.

Para el Clausura 2026, Chivas dominó de principio a fin, perdiendo el liderato de la competencia en la última jornada por empatar con Tijuana; sin embargo, avanzó hasta Semifinales pese a que les quitaron a cinco seleccionados que fueron a la Copa del Mundo.