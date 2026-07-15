En el Guadalajara tendrían a varios futbolistas por posición, por lo que el entrenador rojiblanco tiene planes de contingencia en caso de que la Hormiga no pueda ver minutos contra los Diablos Rojos.

Gabriel Milito ya está preparando todos los detalles para la presentación de Chivas en el Apertura 2026 cuando reciba al Toluca en la cancha del Estadio Akron, por lo que una de sus preocupaciones es sobre el estado físico de los jugadores que participaron en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Aunque diversos reportes aseguran que Raúl Rangel y Armando González son los seleccionados con más posibilidades de jugar contra los Diablos Rojos, la realidad es que el entrenador argentino estaría analizando todos los escenarios, por lo que debe estar preparado por cualquier baja de último minuto.

Es por eso que en un video difundido por las redes sociales del Guadalajara, en donde algunos jugadores explicaron el uso de los chalecos con un GPS, aparecieron los nombres de varios futbolistas, entre los que destacaba el de Sergio Aguayo, confirmando que el juvenil sigue integrado al primer equipo.

Hay que recordar que hace unos días, el chiverío compartió la lista de dorsales de los futbolistas, en donde quedó confirmado que el atacante Vladimir Moragrega no será contemplado por el cuerpo técnico del primer equipo, por lo que será registrado en el Tapatío y solamente podrá participar en la Liga de Expansión.

¿Quiénes son los delanteros que tiene Chivas para el Apertura 2026?

Al menos hasta este momento, en el que no ha llegado ninguna oferta por Armando González, en el Guadalajara contemplan a la Hormiga como el delantero estelar rojiblanco para el Apertura 2026; sin embargo, también contará con el respaldo de Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo como cuarta opción.

¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México.