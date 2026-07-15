En el futbol, los números de los jugadores van mucho más allá de ser un simple elemento para identificarlos dentro de la cancha. A lo largo de la historia, cada dorsal ha adquirido un significado especial y suele representar determinadas funciones o jerarquías dentro de un equipo. El 1 normalmente pertenece al portero titular, el 5 suele identificar al mediocampista defensivo, el 10 es para el futbolista creativo y el 9 representa al centro delantero goleador, uno de los dorsales más emblemáticos del deporte.

En ese sentido, Armando González ha utilizado el número 34 desde su debut con el primer equipo de Chivas, aunque nunca ocultó su deseo de vestir el dorsal 9 en cuanto quedara disponible. No solo porque es el número que tradicionalmente identifica a los delanteros centro, sino también porque tiene un importante valor sentimental para él, ya que fue el mismo dorsal que utilizó su padre durante su etapa como jugador del Guadalajara, convirtiéndose en un sueño personal para la Hormiga.

Sin embargo, cuando Alan Pulido salió del Guadalajara y dejó vacante el número 9, la decisión final sorprendió a gran parte de la afición. Muchos dábamos por hecho que Armando González sería quien heredaría ese dorsal, especialmente porque ya había manifestado públicamente su interés y además es el delantero que actualmente parte como titular en el esquema de Gabriel Milito. No obstante, Chivas confirmó oficialmente que el nuevo propietario del número 9 será Ángel Sepúlveda, una decisión que generó muchas preguntas entre los seguidores rojiblancos.

Todo indica que la decisión de González de cederle el dorsal a Ángel Sepúlveda responde principalmente a una cuestión de respeto. La Hormiga reconoce que su nuevo compañero ha construido una destacada trayectoria como centro delantero en el futbol mexicano, acumulando más de 15 años como profesional y más de 120 goles anotados. Por ello, habría preferido que Sepúlveda continuara utilizando el número que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera, dejando en segundo plano su propio deseo de vestir el histórico 9 rojiblanco.

Este gesto refleja una vez más el gran ambiente que existe actualmente dentro del vestidor de Chivas, pero también habla mucho de la personalidad de Armando González. El joven delantero siempre ha mostrado un profundo respeto por los atacantes de mayor experiencia y en distintas ocasiones ha explicado que su prioridad es aprender de ellos para seguir creciendo como futbolista, convencido de que ese es el mejor camino para algún día convertirse en una leyenda del Guadalajara.

Armando González pide ser titular en la Jornada 1 del Apertura 2026

Aunque su participación todavía no está completamente asegurada, Armando González trabaja para aparecer desde el inicio en el debut de Chivas frente al Toluca. Tras regresar de la concentración con la Selección Mexicana, el delantero rojiblanco es uno de los futbolistas que Gabriel Milito analiza utilizar como titular, ya que fue uno de los seleccionados con menor carga de minutos durante el Mundial. Si finalmente recibe la confianza del entrenador argentino, la Hormiga tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede seguir siendo el referente ofensivo del Guadalajara, sin importar el dorsal que lleve en la espalda.