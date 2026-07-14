Orbelín Pineda está cada vez más cerca de concretar su regreso al futbol mexicano. El exjugador de Chivas ya dio el visto bueno para convertirse en refuerzo de Rayados de Monterrey de cara al Torneo Apertura 2026, por lo que ahora las negociaciones se centran entre el conjunto regiomontano y el AEK Atenas.

De acuerdo con información de Súper Deportivo, el mediocampista mexicano ya dio luz verde a la propuesta presentada por el equipo regiomontano, pese a que también tiene sobre la mesa una oferta para renovar su contrato con el conjunto griego.

Ahora, el siguiente paso será que “La Pandilla” alcance un acuerdo económico con los altos mandos del AEK Atenas para cerrar el traspaso, pero en Rayados de Monterrey existe confianza de que la negociación pueda llegar a buen puerto, ya que el consentimiento del futbolista representa un avance importante para destrabar la operación.

Cabe mencionar que uno de los principales impulsores de este fichaje ha sido Matías Almeyda. El estratega argentino, quien conoce perfectamente a Orbelín Pineda desde su exitoso paso por el Club Deportivo Guadalajara, fue quien lo solicitó para que fuera uno de sus refuerzos prioritarios para el Torneo Apertura 2026.

Monterrey está cerca de fichar a Orbelín Pineda.

La relación entre Matías Almeyda y Orbelín Pineda fue determinante para que el futbolista analizara con buenos ojos la propuesta regiomontana, y es que bajo las órdenes del argentino el mundialista con la Selección Mexicana vivió una de las mejores etapas de su carrera al conquistar la Liga MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf con el Rebaño Sagrado.

¿Cuál es el valor actual de Orbelín Pineda?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Orbelín Pineda es de 7 millones de euros, equivalente a poco más de 149 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que más o menos esto podría pedir el AEK Atenas a Rayados de Monterrey por sus servicios.