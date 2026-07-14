Chivas está a solo unos días de volver a la actividad oficial con su debut en el Apertura 2026, cuando reciba este sábado al Toluca en el Estadio Akron. El encuentro marcará el inicio de un semestre lleno de ilusión para el Rebaño Sagrado, que buscará comenzar con el pie derecho frente a uno de los rivales más fuertes del futbol mexicano y romper una racha negativa ante los Diablos Rojos.

Precisamente, el Toluca ha sido uno de los equipos que más problemas le ha causado al Guadalajara desde la llegada de Gabriel Milito, convirtiéndose en un rival al que no ha podido derrotar. Sin embargo, el panorama luce diferente para este compromiso, pues incluso las principales casas de apuestas colocan al conjunto rojiblanco como favorito para quedarse con los tres puntos, una muestra de la confianza que existe en el plantel tapatío de cara al nuevo torneo.

Chivas y Toluca se verán las caras en la Jornada 1

Pero no solo influye que Chivas llegue con la plantilla más valiosa de toda la Liga MX. También es importante considerar que los Diablos Rojos afrontarán este compromiso con ausencias sensibles que Gabriel Milito deberá intentar explotar desde el planteamiento. De momento, la única baja confirmada es la de Marcel Ruiz, quien fue sometido a una operación de rodilla, dejando un hueco muy importante en el mediocampo escarlata, donde era uno de los futbolistas con mayor influencia tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Por otro lado, aunque todavía no existe una confirmación oficial, es poco probable que Jesús Gallardo y Alexis Vega aparezcan como titulares, e incluso no se descarta que tengan pocos minutos o sean reservados. Ambos regresan apenas de la concentración con la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, una situación prácticamente idéntica a la que vive Chivas con sus cinco seleccionados, quienes también apenas se reintegrarán a los entrenamientos esta semana.

Si finalmente Gallardo y Vega no arrancan el encuentro, la banda izquierda del Toluca perdería gran parte de su potencial ofensivo, un aspecto que el Guadalajara buscará explotar. Ahí será fundamental el desempeño de Richard Ledezma, quien tendrá la misión de generar profundidad por ese sector, acompañado muy probablemente por Jordan Carrillo, uno de los refuerzos rojiblancos llamados a darle mayor desequilibrio al ataque desde el costado derecho.

Chivas también llegará al partido con varias bajas importantes

Del otro lado, el Guadalajara afrontará un escenario muy similar al de Toluca. Los cinco jugadores que estuvieron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 siguen siendo duda para este compromiso debido a que apenas se reincorporarán al equipo tras su periodo de descanso. Además, Efraín Álvarez, aunque ya volvió a entrenar después de la cirugía a la que fue sometido hace unas semanas, está prácticamente descartado para la Jornada 1, ya que no realizó la pretemporada completa y todavía necesita recuperar ritmo físico y futbolístico antes de volver a la competencia oficial.