Chivas está a solo unos días de comenzar su participación en el Apertura 2026, cuando reciba al Toluca el próximo sábado en un Estadio Akron que lucirá completamente lleno, pues tanto los boletos como los Chivabonos disponibles ya se agotaron. Además, el Rebaño Sagrado llega con un ingrediente extra de ilusión, ya que parte como favorito para derrotar al conjunto de Antonio Mohamed, algo que no había ocurrido desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco.

Para ese compromiso, Gabriel Milito tendrá seis bajas importantes. Los cinco jugadores que estuvieron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 apenas reportarán este lunes con el Guadalajara, mientras que Efraín Álvarez continúa recuperándose de la cirugía a la que fue sometido hace unas semanas. Sin embargo, aunque ninguno de ellos apunta a tener minutos, todo indica que sí podrían hacerse presentes en el Estadio Akron.

Los seleccionados de Chivas no jugarían ante Toluca.

Tomando en cuenta que los mundialistas ya estarán nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico y que regresan después de una destacada participación con el Tri, es muy probable que el Guadalajara aproveche la ocasión para realizarles un pequeño reconocimiento antes del encuentro. La afición rojiblanca ha recibido a sus seleccionados como auténticos héroes, por lo que no sería extraño ver a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González salir al terreno de juego para saludar a los aficionados.

De cualquier forma, habrá que esperar la confirmación oficial del club. Chivas podría optar por rendirles homenaje frente a su gente, aunque también existe la posibilidad de que prefiera mantenerlos alejados de cualquier actividad pública para que aprovechen al máximo estos días de descanso y preparación, considerando que no tendrán participación dentro del partido.

Mientras tanto, Gabriel Milito prácticamente tendría definida la alineación para enfrentar a Toluca. La base sería muy similar a la utilizada frente a Leones Negros en el último amistoso de pretemporada, con José Castillo ocupando el lugar de Luis Rey en la defensa y con la posibilidad de que Fernando González entre al once inicial en sustitución de Kevin Castañeda, buscando darle mayor equilibrio al mediocampo en un debut que promete ser de máxima exigencia.

Roberto Alvarado fue nombrado por la FIFA como el 5to jugador más creativo del Mundial hasta ahora

Roberto Alvarado fue, sin duda, uno de los futbolistas mexicanos que más sorprendió durante el Mundial 2026. El futbolista de Chivas destacó tanto por su aporte ofensivo como por el enorme sacrificio defensivo que mostró recorriendo toda la banda derecha según lo exigía cada partido. De hecho, la FIFA lo colocó como el quinto jugador más creativo del torneo en sus Power Rankings, un reconocimiento que aumenta todavía más la expectativa de la afición rojiblanca, que ahora espera verlo mantener ese extraordinario nivel con la camiseta del Guadalajara en el Apertura 2026.