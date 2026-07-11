La afición ya quiere saber cuáles serán los dorsales para el Apertura 2026, en especial los de los nuevos jugadores.

La Liga MX está a solo unos días de comenzar y Chivas ya disputó su último partido de preparación antes del debut del Apertura 2026 frente al Toluca en el Estadio Akron. Sin embargo, todavía quedan algunos detalles por definirse dentro del plantel rojiblanco, siendo uno de los más llamativos los dorsales que utilizarán los jugadores durante el nuevo torneo.

Aunque los números no influyen en el rendimiento dentro del terreno de juego, sí tienen un significado importante. En muchos casos reflejan jerarquías dentro del plantel y, además, son un detalle muy valorado por la afición, que suele adquirir los nuevos jerseys con el dorsal de su futbolista favorito, mismo que podría cambiar de cara al Apertura 2026.

Ángel Sepúlveda usó el 9 que había pedido Armando González.

La espera está muy cerca de terminar. Los registros oficiales de la Liga MX comenzarán este lunes, por lo que Chivas deberá inscribir a todos sus futbolistas con su posición y el dorsal que utilizarán durante el torneo. Será entonces cuando se confirme oficialmente quiénes forman parte del Primer Equipo y qué número llevará cada uno de ellos.

Entre las principales incógnitas aparecen varios números históricos que quedaron vacantes. El 3 de Gilberto Sepúlveda, el 15 de Erick Gutiérrez, el 9 de Alan Pulido y el 31 de Yael Padilla ya están disponibles para ser asignados. La mayor atención está puesta en el número 9, ya que Ángel Sepúlveda lo utilizó durante los dos amistosos de pretemporada, pero Armando González había expresado anteriormente su deseo de portar ese dorsal por el significado familiar que tiene, al ser el mismo que utilizó su padre durante su etapa como jugador del Guadalajara.

Otro caso interesante será el del número 3. José Castillo parte como uno de los principales candidatos a heredarlo al ser un defensor titular en el esquema de Gabriel Milito. Sin embargo, también era el dorsal que Luis Rey utilizó durante su paso por el Puebla, por lo que habrá que esperar la decisión definitiva del club. De igual forma, existe expectativa por conocer qué números recibirán oficialmente Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para su primera temporada como rojiblancos.

Los números que usaron Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda en los partidos amistosos

En los dos encuentros amistosos de la pretemporada, Kevin Castañeda utilizó el dorsal 20, Jordan Carrillo portó el 33 y Ángel Sepúlveda apareció con el número 9, dejando atrás el 20 que había usado el torneo anterior. Ahora solo resta esperar el registro oficial de este lunes para conocer si esos serán sus números definitivos o si todavía habrá modificaciones antes del arranque del Apertura 2026.