Mientras un gran número de aficionados ya quiere el nuevo jersey de las Chivas, revelaron muy malas noticias.

Chivas puso fin a una relación de más de diez años con Puma para iniciar una nueva etapa junto a Nike. Sin embargo, el arranque de esta alianza no ha sido el esperado, pues el Guadalajara ya disputó dos partidos amistosos sin portar su uniforme oficial y, a solo una semana del inicio del Apertura 2026, el nuevo diseño todavía no ha sido presentado oficialmente, generando incertidumbre entre la afición rojiblanca.

Todo indica que hubo un contratiempo en la producción de las nuevas camisetas. Aunque desde hace más de un año se conocía que Chivas cambiaría de patrocinador deportivo, algo habría retrasado el proceso de fabricación. La explicación más probable apunta a los patrocinadores comerciales del uniforme, ya que varios cambios en la publicidad de la camiseta fueron anunciados apenas hace unas semanas, obligando a realizar modificaciones de última hora.

Ahora, el canal especializado en Chivas Futboltuber aseguró que el retraso es una realidad. Según la información compartida, los nuevos jerseys de Nike ya deberían encontrarse a la venta en México, pero por el momento únicamente se están comercializando en Estados Unidos. De acuerdo con ese reporte, las primeras tiendas especializadas en territorio mexicano comenzarían a recibir las camisetas hasta el viernes 17 de julio, un día antes del debut.

La situación incluso podría extenderse todavía más. El propio creador de contenido señaló que algunas sucursales no recibirán el nuevo uniforme sino hasta después del partido frente al Toluca, lo que impediría que muchos aficionados puedan estrenar la camiseta durante el debut del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026, algo especialmente frustrante considerando la expectativa que existe alrededor del equipo.

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Este retraso entre Chivas y Nike llega en el peor momento posible. El Guadalajara atraviesa uno de los periodos de mayor ilusión en los últimos años y, además, el Mundial 2026 despertó el interés de muchos nuevos aficionados al futbol que comenzaron a seguir al equipo gracias a las actuaciones de sus jugadores con la Selección Mexicana. Por lo tanto, no poder aprovechar ese momento con la venta del nuevo uniforme representa una oportunidad comercial muy importante que, por ahora, se está dejando escapar.

Chivas volvió a jugar con el uniforme de entrenamiento este sábado, pero ante Toluca ya tendrían el oficial

Las fotografías publicadas por el propio Guadalajara tras el amistoso frente a Leones Negros confirmaron que el equipo volvió a utilizar el uniforme de entrenamiento, exactamente igual que ocurrió días antes contra Correcaminos, dejando en claro que ni siquiera el plantel tiene todavía disponible el uniforme oficial de competencia. No obstante, el compromiso de Nike es que para el debut del Apertura 2026 frente al Toluca el equipo ya salte a la cancha portando su nueva indumentaria, lo que debería tranquilizar al equipo.