Una de las grandes noticias que la afición festejó en las últimas semanas fue el regreso de Nike a la playera de Chivas para la siguiente temporada. En medio del cambio de marca, Ricardo Ortiz Montenegro, coleccionista de jerseys del Guadalajara, reveló en exclusiva las joyas que dejó Puma en la historia del Guadalajara.

La relación entre la marca alemana y el Rebaño Sagrado, en los últimos años, comenzó a desgastarse por el tipo de diseños que llevó adelante. Especialmente, porque había graves problemas con la famosa caja blanca que rodeaba a Caliente en el centro del pecho. Más de un aficionado criticó ese detalle de cada camiseta que sacó.

De todas maneras, para Ricardo Ortiz Montenegro, coleccionista de jerseys de Chivas, Puma dejó playeras brutales en la historia del Guadalajara. En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, el coleccionista comentó que la marca alemana se destacó con aquellas playeras que estaban limpias de patrocinadores.

“Puma dejó muy buenas playeras con el Guadalajara. Creo que la que más recordamos todos los aficionados es la del 2017 con la que hicieron doblete, tanto de Liga como de Copa, primer equipo en torneos cortos en hacerlo y aparte se estrena cuando juegan este la Supercopa de Los Ángeles contra Veracruz. Es decir, en ese partido se estrena y en ese en ese partido ganan un título oficial. ¿Qué mejor manera de empezar?”, comentó con una sonrisa.

Puma dejó esta belleza de playera para en el 2017. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Después vino esta seguidilla con Almeyda de títulos, entonces esta me parece que es la de 2017 sin patrocinadores, muy limpia, fue la que más me ha gustado. Siguiendo esto todas las conmemorativas han sido muy buenas. La del 110 aniversario que sacó Puma me parece que fue un hitazo y todavía el día de hoy se revende a precios estratosféricos, está hasta en $500 dólares o más. Esa con agujetas, con cuerdas y que aparte jugó el Guadalajara con ella y le fue a ganar en su centenario a América en el Estadio Azteca. Me parece que esa es de las más icónicas”.

Chivas humilló a América con este increíble diseño en su 110 aniversario. (Foto: IMAGO7)

Puma deja una horrible playera por los 120 aniversario de Chivas

En la misma entrevista, Ricardo Ortiz Montenegro consideró que Puma realizó una pésima entrega en el jersey por el 120 aniversario de Chivas. “La última entrega que tuvo fue el jersey del 120 aniversario. Dejó mucho, pero mucho que desear. En torno a la relación precio contra calidad, es decir, fue un un precio súper elevado, súper caro y la calidad que nos entregó fue paupérrima, la verdad”, comentó.

Ricardo Ortiz Montenegro criticó la playera de Pumas por el 120 aniversario de Puma. (Foto: Chivas)

Y agregó: “Por eso es que esa prenda todavía en el mercado no se ha agotado y de hecho mucha gente que o muchos vendedores que la compran para revender la están dando al precio de salida o inclusive un poco más baja ya que no se les vendió nada. Es decir, fue la playera conmemorativa de Puma menos vendida”.