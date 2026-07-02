El propietario del Guadalajara acordó un convenio en el que podría embolsarse cifras estratosféricas con la marca de la palomita, pero depende meramente de tener contenta a la afición.

Chivas se está consolidando como uno de los clubes de toda la Liga MX que mejor negocia sus acuerdos comerciales, obteniendo jugosas ganancias, en donde el contrato con Nike implicaría una ganancia millonaria y que obligaría a Amaury Vergara a mantener un equipo competitivo.

El reportero de As México, César Huerta, reveló algunos montos y acuerdos entre la marca de la palomita y el Guadalajara, en donde está claro, si la directiva quiere ganar mucho más dinero, necesita tener contenta a la afición para que compre playeras del Rebaño.

El comunicador explicó que Puma pagaba a Amaury Vergara entre un dólar a 1.5 dólares por cada camiseta vendida, pero Nike estaría ofreciéndole 10 dólares al propietario del chiverío, por lo que para ganar más dinero, es necesario mantener contenta a la afición para que siga comprando artículos oficiales.

“He podido encontrar con algunas aproximaciones. Por un lado me han dicho que lo que paga Nike es muy similar me imagino que poquito más, a lo que ganaba Chivas cada año con Puma. Hay enterados que aseguran que Puma pagaba una cifra que ronda los 8 millones de dólares por año.

“Me insisten en que la gran diferencia radica en la cantidad de dólares que el Guadalajara recibirá por camiseta vendida. Con Puma, Guadalajara ganaba entre uno y 1.5 dólares por camiseta. Significaba ganarte otros 2 o 3 millones de dólares al año, sumados a los 8 ganabas 11 millones por el tema de la vestimenta.

“Hay rumores de que Nike va a pagar cantidades muy elevadas por camiseta. Me dicen que la cifra rondará los 10 dólares por camiseta, es lo que me han dicho. Si Guadalajara vende 2 millones de camisetas al año, en promedio.

“Si el equipo anda tan bien que vendió 3 millones de camisetas, a razón de 10 dólares por camiseta, esto significa 30 millones de dólares para Amaury Vergara“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo estrenará Chivas su nuevo jersey Nike?

La directiva del Guadalajara ha dado a conocer que la playera de juego que confeccionó la marca de la palomita será utilizada por primera ocasión en el duelo de la jornada 1 contra el Toluca, compromiso que está pactado a disputarse el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron.