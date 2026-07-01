Se filtró un importante acuerdo entre la marca de la palomita y la directiva del Guadalajara que valdría una fortuna.

Chivas anunció este miércoles la llegada de Nike como nuevo socio comercial a partir de este Apertura 2026 tras dejar atrás una relación de 10 años con Puma, en donde el reportero César Huerta habría revelado el acuerdo millonario entre ambas partes.

El Guadalajara habría negociado con la marca de la palomita desde hace varios meses, en donde uno de los acuerdos que habrían alcanzado la empresa estadounidense y el Rebaño es que la directiva recibirá una cifra alta por cada camiseta vendida, en donde inclusive, la cantidad podría crecer en el futuro.

“La relación con Nike pinta para ser muy sólida. Especialmente porque la cantidad de dólares por camiseta que obtiene Guadalajara es muchísimo más alta de lo que cualquier otra marca le hubiera pagado en la vida.

“Este actual que estamos viendo estrenarse, es el contrato de ropa deportiva más importante que ha tenido Chivas en toda su historia. Contrato histórico, entonces no creo que Nike se vaya a ir propio y la tendencia es que con el correr del tiempo, la cantidad de dólares por camisa vendida, vaya subiendo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto habría pagado Nike a Chivas para convencerlos de dejar a Puma?

Aunque el club ni la marca Nike han revelado los montos del acuerdo comercial entre ambas partes, fuentes extraoficiales destaparon que Puma le pagaba 5 millones de dólares al año al Guadalajara, mientras que la marca de la palomita le habría ofrecido 7.

Por si fuera poco, el Guadalajara ganará una cifra adicional por cada playera vendida, lo que incrementará el monto de forma considerable, tomando en cuenta de que el Rebaño es uno de los clubes que más venden jerseys de toda la Liga MX.

¿Cuándo estrenará Chivas su nuevo jersey Nike?

La directiva del Guadalajara ha dado a conocer que la playera de juego que confeccionó la marca de la palomita será utilizada por primera ocasión en el duelo de la jornada 1 contra el Toluca, compromiso que está pactado a disputarse el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron.