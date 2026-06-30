El Guadalajara emitió un comunicado en donde confirmó que después de una década trabajando juntos, la marca alemana deja de colaborar con el Rebaño.

Chivas por fin confirmó que su relación comercial con la empresa Puma ha llegado a su fin después de 10 años de colaboración, por lo que se espera que en las próximas horas se haga oficial la llegada de Nike al Rebaño.

El Guadalajara dejó de vestir con Adidas para hacer alianza comercial con Puma para el Apertura 2016, en donde la institución tapatía hizo un recuento de los logros que se consiguieron durante dicha sociedad.

“Tras una década de trabajo conjunto para proyectar la esencia y los valores que distinguen al Club Deportivo Guadalajara, informamos la conclusión de nuestra relación comercial con Puma”, se lee en el comunicado.

¿Cuáles fueron los logros de Chivas durante la etapa con Puma?

-Doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017

-Campeón de Concachampions 2018

-Primera participación de Chivas en Mundial de Clubes

-Chivas Femenil campeón del Apertura 2017

-Chivas Femenil campeón del Clausura 2022

Chivas Femenil Campeón de Campeonas 2021-2022

Puma ayudó al fichaje de refuerzos para Chivas

La buena relación que existió entre el Guadalajara también favoreció que dichas marcas se aliaran para la consecución de refuerzos, aunque desgraciadamente para el club no dejó grandes beneficios deportivos, ya que así fue como se concretaron los fichajes de Oribe Peralta y posteriormente, de Chicharito Hernández.

Debido a que ambos jugadores eran agentes de la marca Puma, se facilitaron las negociaciones, en donde inclusive el club y la empresa de ropa se repartían el cubrir parte del salario de cada uno de estos jugadores.

¿Cuándo llegaría Nike a Chivas?

El nuevo contrato con la marca de la palomita ya estaría cerrado y firmado, por lo que podrá entrar en vigor a partir del 1 de julio de este año, por lo que se tienen grandes expectativas entre los aficionados sobre el nuevo jersey para el Apertura 2026.