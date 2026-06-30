La pareja del Maguito vivió momentos amargos debido a que una persona habría aprovechado de su amistad para estafar a algunas personas con la venta de algunas entradas.

La Copa del Mundo 2026 es la competencia más importante de todo el planeta, por lo que mucha gente trata de aprovecharse de esa situación para ganar dinero a costa de engañar a otras personas, por lo que la esposa de Orbelín Pineda habría pasado un mal momento antes del México contra Ecuador.

Gabriela Ríos, pareja del exjugador de las Chivas, destapó en su cuenta de Instagram que una persona cercana a ella habría aprovechado dicha relación para estafar a algunas personas con la supuesta venta de boletos.

“Yo no vendo boletos y nunca le daría a alguien que vendiera boletos por mi. No confíen en nadie, una supuesta ‘amiga’ se hizo pasar por mí y vendió unos boletos diciendo que era mi amiga y la gente le creyó.

“Yo corté relación con ella, no confíen en nadie. Yo no vendo boletos y ni los vendería. Espero que no haya más gente que le haya robado esta niña“, escribió en su cuenta de Instagram.

Reventa se excede con los precios para el México vs. Ecuador

Pese a que se reporta boletaje agotado, en los días recientes comenzaron a aparecer boletos en algunas plataformas como StubHub, en donde los precios oscilarían entre los 30 mil hasta los 80 mil pesos, según reveló el portal Mediotiempo.