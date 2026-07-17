Rayados de Monterrey habría cerrado uno de los fichajes más importantes del mercado de cara al Torneo Apertura 2026. De acuerdo con el periodista Willie González, el equipo regiomontano llegó a un acuerdo con el AEK Atenas para concretar la incorporación de Orbelín Pineda, quien volvería a la Liga MX tras su paso por el futbol de Grecia.

El reconocido periodista reveló el monto de la operación y la forma en que se pactó el pago entre ambas instituciones. “Monterrey acaba de pagar una cantidad de 8 millones de dólares por Orbelín Pineda. Son 8 millones de dólares, se cierra esta negociación. Los van a pagar en tres años, ese es el acuerdo con ellos”, mencionó.

Willie González aclaró en el video que el pago no será de contado, sino que se realizará de manera diferida. Según su versión, “La Pandilla” cubrirá los 8 millones de dólares en un plazo de tres años, como parte del trato establecido con el AEK Atenas.

Además, el comunicador añadió que la llegada de Orbelín Pineda respondió directamente a una petición de Matías Almeyda. Cabe mencionar que mientras se oficializa su incorporación, Orbelín Pineda disfruta de unos días de descanso en Querétaro tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Se espera que en los próximos días el mediocampista viaje a la ciudad de Monterrey para presentar los exámenes médicos correspondientes y posteriormente ponerse a las órdenes de Matías Almeyda. Una vez cumplidos esos procesos, Rayados podría hacer oficial la contratación de Orbelín Pineda.

¿En qué equipos ha jugado Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda ha construido una destacada trayectoria tanto en el futbol mexicano como en el europeo. El mediocampista debutó con Querétaro, dio el salto al Club Deportivo Guadalajara, donde conquistó varios títulos bajo el mando de Matías Almeyda, y posteriormente defendió los colores de Cruz Azul. En 2022 cumplió el sueño de jugar en Europa con el Celta de Vigo y más tarde encontró continuidad en el AEK Atenas.