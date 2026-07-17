David Medrano destacó el potencial de Chivas de cara al Apertura 2026 y lo señaló como uno de los equipos que pueden luchar por el título.

El periodista David Medrano compartió en su cuenta de X un análisis sobre los equipos que, a su consideración, parten como favoritos para pelear por el campeonato. En su publicación, el comunicador dividió a los clubes en distintos grupos de acuerdo con las expectativas que genera cada uno para el nuevo certamen que inició el jueves pasado.

Dentro del grupo de principales candidatos al título, David Medrano colocó a Chivas junto a Cruz Azul, Toluca, Tigres, Monterrey y América. La inclusión del Rebaño Sagrado llamó especialmente la atención, ya que el conjunto de Gabriel Milito afronta una nueva etapa con la ilusión de conquistar el campeonato y demostrar desde las primeras jornadas que tiene argumentos para competir con los planteles más poderosos del futbol mexicano.

En un segundo escalón, el periodista ubicó a Pumas, Pachuca, León, Atlas, Bravos de Juárez y Santos Laguna como equipos que pelearán por un lugar en la Liguilla. De acuerdo con esta proyección, estos clubes cuentan con planteles competitivos, aunque todavía deberán mostrar regularidad a lo largo del semestre para meterse entre los mejores.

Por otro lado, David Medrano escribió que Atlante, Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis, Puebla, Querétaro y Necaxa tienen el potencial para convertirse en las sorpresas del Torneo Apertura 2026. Si bien no aparecen entre los favoritos en el papel, el analista considera que cualquiera de ellos podría superar las expectativas y complicar el panorama para las escuadras que parten con mayor cartel.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Apertura 2026?

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara debutará en el Torneo Apertura 2026 este sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido exclusivamente por Amazon Prime.

No obstante, es probable que Gabriel Milito inicie el encuentro sin sus cinco jugadores que participaron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pues apenas el lunes pasado se incorporaron a los entrenamientos de Chivas en las instalaciones de Verde Valle.