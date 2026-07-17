Omar Govea se ha convertido en uno de los líderes más importantes dentro del vestidor de Chivas. Más allá de lo que aporta en el terreno de juego, el mediocampista ha destacado por defender constantemente al equipo, respaldar a sus compañeros y mantener un discurso de confianza en el proyecto encabezado por Gabriel Milito. Por ello, una parte de la afición ya lo considera el capitán sin gafete del Guadalajara, gracias a la personalidad que ha mostrado desde su llegada al club.

Ahora, Govea volvió a demostrar el compromiso que siente por la institución durante una entrevista concedida al Diario Milenio. En la conversación abordó distintos temas relacionados con el presente del Rebaño Sagrado, aunque uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló sobre las dos eliminaciones más recientes de Chivas en la Liguilla, ambas frente a Cruz Azul.

Omar Govea tiene claro su objetivo en Chivas

El mediocampista rojiblanco se sinceró con la afición y reconoció que las dos eliminaciones fueron muy dolorosas para todo el grupo. Sin embargo, confesó que la que más le afectó fue la del Clausura 2026, ya que el equipo había conseguido llegar hasta las semifinales y sentían que estaban muy cerca de disputar nuevamente una final. Además, dentro del plantel existía la confianza de que, por el rendimiento mostrado durante la fase regular, Chivas tendría muchas posibilidades de quedarse con el campeonato si lograba avanzar.

“Sí, ha sido muy doloroso. Sobre todo, la última, que nos sentíamos tan cerca. Que al final la Liguilla es cuestión de detalles y es cuestión de excelencia. Por ahí yo he comentado que para ser campeón tienes que rozar la excelencia. Y de esto se trata el día a día, el entrenamiento, los partidos, de mejorar. No siempre saldrán las cosas bien, pero esa hambre de triunfar y esas ganas de entregarle un trofeo a la afición es lo que nos motiva todos los días“, explicó el mediocampista rojiblanco.

Govea también compartió su opinión sobre la conformación del actual plantel rojiblanco, destacando que el Guadalajara cuenta prácticamente con dos futbolistas de gran nivel por cada posición. Para el mediocampista, esa competencia interna será fundamental, ya que el equipo deberá afrontar una temporada sumamente exigente, en la que disputará el Apertura 2026, el Clausura 2027, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup, cuatro torneos que exigirán constantes rotaciones.

“La verdad es que son chicos (recién llegados) con mucha intención de aprender. Con una alta capacidad técnica, táctica y física, lo hemos notado. Y sin duda son muy buenos complementos del equipo. Hay mucha competencia interna”, comentó Govea.

Omar Govea pinta para ser titular a pesar de los refuerzos del Guadalajara

A pesar de la llegada de nuevos refuerzos para el mediocampo, Omar Govea parece tener prácticamente asegurado un lugar en el once inicial de Gabriel Milito. Más allá de su liderazgo dentro del vestidor, el mediocampista se ha convertido en una pieza clave dentro del funcionamiento táctico del equipo, gracias a su capacidad para organizar la circulación del balón, darle equilibrio al mediocampo y marcar el ritmo de los partidos. Esas características son consideradas fundamentales por el estratega rojiblanco, por lo que todo apunta a que seguirá siendo uno de los hombres de mayor confianza en este Apertura 2026.