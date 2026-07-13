Luis Romo y Omar Govea compiten por el respaldo de la afición de Chivas para portar el gafete de capitán.

La publicación de Chivas en redes sociales volvió a generar debate entre la afición rojiblanca. En esta ocasión, el equipo compartió una fotografía de Luis Romo acompañada de la frase “El Capitán”, haciendo referencia al mediocampista como uno de los líderes del plantel. Sin embargo, la imagen no tardó en provocar una ola de comentarios de seguidores que cuestionaron esa designación.

Entre las respuestas más repetidas apareció el nombre de Omar Govea. Un sector importante de aficionados aseguró que el futbolista de 30 años debería ser quien porte el gafete de capitán durante el Torneo Apertura 2026, pues su personalidad, entrega y liderazgo dentro del terreno de juego lo convierten en el candidato ideal para asumir esa responsabilidad.

Los comentarios en la publicación reflejaron nuevamente la división de opiniones entre los seguidores del Rebaño Sagrado. Mientras algunos respaldaron a Luis Romo por la experiencia que aporta y por haber sido uno de los líderes en el semestre anterior, otros insistieron en que Omar Govea se ha ganado ese lugar gracias a sus actuaciones y a la conexión que ha construido con la afición.

Lo llamativo es que esta situación no representa un hecho aislado. En diversas publicaciones recientes del Club Deportivo Guadalaara relacionadas con Luis Romo o con Omar Govea, una parte de la afición ha aprovechado la sección de comentarios para reiterar que el verdadero capitán del equipo debería ser el exjugador de Mineros, Porto, entre otros.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Gabriel Milito ni la directiva han dado a conocer si habrá cambios en la capitanía para el Torneo Apertura 2026, donde el Rebaño Sagrado buscará arrancar la campaña con el pie derecho ante los Diablos Rojos del Toluca.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Toluca?

El encuentro entre el Club Deportivo Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.