Chivas se prepara para el partido ante Toluca por el Apertura 2026 y se confirma la decisión de Gabriel Milito con los dos flamantes refuerzos.

Para Chivas se terminaron las semanas de trabajo y ya se enfocan de lleno en jugar ante Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. Mientras se ajustan detalles para jugar contra los Diablos Rojos, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que Kevin Castañeda y Jordan Carrillo irán de inicio para el partido en el Estadio Akron.

El próximo sábado, el Guadalajara inicia nuevamente su camino por la 13 cuando enfrente a uno de los candidatos al título que viene de quedarse con la Concachampions 2026. A su vez, el Rebaño Sagrado regresa luego de haber tenido un Clausura 2026 muy bueno en el que no se pudo conseguir el objetivo, pero se mantuvo en competencia a pesar de que no se contó con los jugadores que fueron bajas para disputar la Copa del Mundo.

De cara al partido ante Toluca en el Estadio Akron, la duda que surge es quiénes van a ser titulares en el mediocampo de Chivas. César Huerta explicó en su canal de YouTube que es un hecho que Kevin Castañeda y Jordan Carrillo irán de inicio ante el regreso de Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, quienes no estuvieron en la pretemporada.

Castañeda y Carrillo serían titulares en Chivas. (Foto: ESPECIAL / Chivas)

“Efraín Álvarez es un jugador muy importante para la forma de jugar de Gabriel Milito. (…) El otro volante interior es Roberto Alvarado, quien viene de tener minutos. Problema grande el que tenía Gabriel Milito en la zona de interiores. Entre Efraín Álvarez y Roberto Alvarado han armado en los últimos torneos el futbol ofensivo del Guadalajara”, reveló el periodista de Diario AS.

Y agregó: “La directiva se movió rápido para tener antes del inicio de la pretemporada a los dos refuerzos. (…) Tener a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo le ha permitido a Gabriel Milito así de fácil el cuadro titular. Los dos refuerzos del Guadalajara están enfocados para ser titulares ante Toluca. (Dentro del Guadalajara) Son muy positivos y han notado que Jordan Carrillo se ha acercado al proceso de Kevin Castañeda. No es que Kevin haya retrocedido, sino porque Jordan avanzó bastante en el entendimiento de lo que pidió Gabriel Milito”.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Teniendo en cuenta lo realizado en la pretemporada, todo indicaría que el estratega mantendría la línea de cinco en el fondo. De esta manera, Chivas formaría con Óscar Whalley en la portería; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo o Luis Rey y Bryan González; en el medio Omar Govea, Fernando González o Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Santiago Sandoval; y en el ataque Ángel Sepúlveda.