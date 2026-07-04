Chivas disputó este viernes su primer partido de pretemporada rumbo al Apertura 2026, un encuentro que también marcó el debut de sus principales refuerzos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Sin embargo, el estreno del exjugador de Santos Laguna terminó siendo agridulce, ya que fue expulsado durante el primer tiempo tras recibir dos tarjetas amarillas, dejando al Rebaño Sagrado con un hombre menos muy temprano en el compromiso ante Correcaminos.

La expulsión volvió a encender una de las principales preocupaciones que existían alrededor de Jordan Carrillo. Aunque apenas tiene 24 años y sigue siendo considerado un futbolista joven, durante su carrera ha protagonizado diversas indisciplinas y polémicas fuera de la cancha, situación que en su momento hizo que Chivas prefiriera esperar antes de concretar un fichaje que llevaba tiempo analizando.

Sin embargo, los reportes más recientes que recibió el Guadalajara sobre el atacante fueron mucho más alentadores, pues señalaban que había mostrado una mayor madurez tanto dentro como fuera del terreno de juego. Esa evolución fue determinante para que finalmente se cerrara su incorporación. Aun así, es muy probable que Gabriel Milito y el cuerpo técnico le llamen la atención por la desconcentración que derivó en su expulsión, buscando corregir este tipo de situaciones desde el inicio de su etapa como rojiblanco.

La siguiente oportunidad para Carrillo llegará muy pronto, ya que Chivas enfrentará la próxima semana a Leones Negros en un nuevo partido de preparación. Ese compromiso será una nueva prueba para que el atacante pueda dejar atrás este desafortunado debut y convencer a Gabriel Milito de que está listo para tener un papel importante desde el arranque del torneo.

Jordan Carrillo apunta a ser titular al inicio del Apertura 2026

Todo apunta a que Jordan Carrillo tendrá una gran oportunidad para consolidarse desde las primeras jornadas del Apertura 2026. Roberto Alvarado se perderá al menos las dos primeras fechas debido al periodo de descanso obligatorio tras su participación en el Mundial, mientras que Efraín Álvarez continúa recuperándose de la operación a la que fue sometido. Por ello, tanto Carrillo como Kevin Castañeda lucen como los principales candidatos para arrancar como titulares mientras el plantel recupera a todas sus figuras.