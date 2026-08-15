Bryan González sufrió una lesión durante el partido contra Seattle Sounders que de inmediato encendió las alarmas en Chivas, pues el carrilero rojiblanco tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas, haciendo pensar que podría estar fuera durante varias semanas. Y es que El Cotorro se ha convertido en un jugador fundamental para Gabriel Milito, al grado de ser el futbolista con más minutos desde la llegada del estratega argentino al Guadalajara en el Apertura 2025.

Una de las principales razones de su importancia es la versatilidad de Bryan González. En un sistema como el de Gabriel Milito, donde prácticamente todos los jugadores tienen responsabilidades tanto ofensivas como defensivas, las características de El Cotorro encajan perfectamente. Aunque es capaz de cumplir con sus obligaciones atrás, también tiene cualidades ofensivas que le permiten convertirse en una pieza importante cuando Chivas ataca.

Una de sus principales virtudes está en las oportunidades que genera para sus compañeros. González tiene una muy buena visión de juego y un pie privilegiado, por lo que puede colocar el balón exactamente en la zona donde sus compañeros tienen ventaja. En lugar de limitarse a lanzar centros al área buscando que alguien gane por arriba, El Cotorro suele buscar espacios donde los defensores rivales no puedan llegar, aumentando considerablemente las posibilidades de generar peligro.

En cuanto a su capacidad goleadora, marcar goles no es precisamente su principal fortaleza, pero también ha demostrado que tiene los recursos necesarios para hacerlo tanto dentro como fuera del área. Además, su presencia le da mayor variedad al ataque rojiblanco, especialmente en las jugadas a balón parado, una de las situaciones en las que más veces ha conseguido marcar con la camiseta de Chivas.

Cotorro González es de los defensas con mejores características ofensivas.

Finalmente están sus cualidades defensivas. Al tratarse de un jugador que constantemente pisa el último tercio, González tiene que defender muchas veces a campo abierto y recorrer una gran distancia para regresar a su posición cuando el rival recupera el balón. Su velocidad y fortaleza física le permiten completar ese recorrido con mucha frecuencia, mientras que su visión de juego también resulta fundamental para anticipar hacia dónde se generará el peligro y comenzar su regreso antes de que la jugada se complique.

La lesión de Bryan González podría ser menos grave de lo que se había previsto

A falta de un diagnóstico oficial y público por parte del Guadalajara, las últimas noticias sobre el estado físico de Bryan González son mucho más alentadoras. El periodista especializado en Chivas, Omar Villa Villa, reportó que los estudios médicos del futbolista habrían entregado resultados bastante optimistas y que la baja podría reducirse a aproximadamente cuatro semanas. De confirmarse, sería una excelente noticia para el Rebaño Sagrado, aunque todavía habrá que seguir de cerca su evolución y esperar la postura oficial del club antes de conocer con certeza cuándo podrá volver a las canchas.