El carrilero del Guadalajara habría sufrido una severa lesión muscular, por lo que algunos reportes de periodistas indican que es altamente probable que se pierda el juego contra las Águilas.

La Leagues Cup 2026 trajo para Chivas solamente malas noticias, ya que independientemente de que el equipo no fue capaz de calificarse a los Cuartos de Final de la competencia, las lesiones le han sacado fuertes dolores de cabeza al cuerpo técnico comandado por Gabriel Milito, en donde la más aparatosa sería la de Bryan González.

El Cotorro refirió una dolencia muscular en un intento por recuperar el esférico en el centro del campo en el partido entre Guadalajara y el Seattle Sounders, misma que le impidió salir por su propio pie del terreno de juego, abandonando el campo en el carrito de las desgracias en medio del llanto.

Sin embargo, el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que de manera extraoficialmente y antes de que le realizaran el estudio en la Perla de Occidente al carrilero rojiblanco, se estima de una ruptura fibrilar de segundo grado, por lo que se perdería muchas semanas, descartando que esté disponible para el Clásico Nacional contra el América.

“Guadalajara llegó esta tarde a la Perla Tapatía después de la participación que tuvieron en Leagues Cup y con la esperanza de que el viernes pueda conocer el Cotorro González los resultados una vez que ya esté al cien por ciento el estudio (…) Hasta el momento, lo que se maneja y que hemos estado preguntando, sin estudio, por lo que se sabe, se habla de una lesión que sería una ruptura fibrilar.

“Insisto, es extraoficialmente y ojalá que nos estemos equivocando de manera rotunda y que sería de grado 2 que lo dejaría fuera un buen rato. Siendo una lesión muscular, que sea un mes, para el partido contra el América no le alcanzaría el tiempo al Cotorro para llegar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Villa Villa reportó algo similar

El reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, reveló que aunque el diagnóstico sea el más optimista, el Cotorro no podría participar en el Clásico Nacional contra América, debido a que se llevaría aproximadamente un mes de recuperación.

“Más o menos dependiendo del grado, de que tan largo y profundo sea el desgarre, es el tiempo que los futbolistas puedan estar fuera. Hay algunos que sanan rápido y a lo mejor en un mes están de regreso. Hay otros que son más complicados que te dejan fuera dos o tres meses”, explicó en un video difundido en su cuenta de YouTube.

¿Cuáles partidos se perderá el Cotorro González con Chivas?

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América de este Apertura 2026 está programado para disputarse en la jornada 9 de la Liga MX, por lo que se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está programado para disputarse a las 21 horas, tiempo del centro de México.