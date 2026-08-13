El comunicador que se especializa en cubrir la fuente del Guadalajara destapó el verdadero sentir del plantel, directiva y cuerpo técnico pese a los malos resultados obtenidos en Estados Unidos.

Chivas ha vivido unas semanas difíciles debido a la ola de críticas que han recibido tras las complicaciones que está presentando el equipo encabezado por Gabriel Milito para obtener buenos resultados, en donde aficionados y especialistas han criticado el rendimiento rojiblanco en la Leagues Cup.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que dentro del plantel del Guadalajara se encuentran tranquilos pese a los resultados y las críticas que han recibido, por lo que siguen enfocados al cien por ciento en trascender en el Apertura 2026 de la Liga MX.

“El Rebaño Sagrado ya está de regreso en Guadalajara. Este jueves ha vuelto después de esta desafortunada participación en la Leagues Cup donde tres partidos y van de regreso.

“Se quedó fuera de toda posibilidad y ahora tendrá que reenfocar las pilas, sus energías en hacer un buen papel dentro de la Liga MX. Donde el equipo, para algunos ha dejado dudas, pero al interior no hay ningún tipo de duda respecto a esta situación, pero la falta de gol hace que se generen muchos cuestionamientos respecto al cuadro rojiblanco”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles resultados ha registrado Chivas en este semestre?

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.