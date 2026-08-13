El exentrenador y campeón con el Guadalajara aseguró que la sobrepoblación de extranjeros está evitando que surjan más talentos como las dos joyas del Rebaño.

Chivas demostró un rostro diferente durante el partido de Leagues Cup contra Seattle Sounders, principalmente por el dinamismo y entrega que demostraron jugadores como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de quienes se hablan maravillas tras su brillante actuación en el Premundial Sub 20 con México.

Sin embargo, el Guadalajara ha construido un plantel tan poderoso que se ha convertido en un problema para Gabriel Milito por la calidad que tienen los jugadores del primer equipo y los que están surgiendo de fuerzas básicas, al menos así lo vislumbra el extimonel del Rebaño, Ricardo Ferretti.

“Si la cantidad de extranjeros fueran 5 nada más por equipo. ¿En cuántos equipos estos muchachos serían titulares? (…) Yo creo que del 8 al 4. Son talentos, pero no tienen oportunidad y así se van a morir varios.

“Son jugadores con talento que no tienen oportunidad de jugar y Chivas tiene un problema: aunque él es un talento, tiene a otro con igual de talento (…) Estos muchachos, en otros equipos, con la reducción de extranjeros sería un beneficio del futbol mexicano”, declaró el exentrenador rojiblanco en ESPN.

Tuca Ferretti cambió de opinión

Ricardo Ferretti habría cambiado de parecer con respecto a la mentalidad que tenía cuando era entrenador a ahora que colabora en los medios de comunicación, ya que anteriormente se quejaba de que la Liga MX le obligara a alinear jóvenes; sin embargo, ahora considera que el problema es la sobrepoblación de extranjeros que impiden el surgimiento de los jugadores de fuerzas básicas.

“¿Jared Borgetti cómo se hizo goleador? Lo metieron la primera vez, no metió gol. ¿No me sirve? No, otra oportunidad y otra oportunidad. Mete gol, agarra confianza y llegó otro e hizo un carajo de goles y entonces es a través de la continuidad, el apoyo y la confianza del entrenador”, concluyó Ricardo Ferretti.