El Guadalajara inició mal, pero recuperó la memoria para conseguir la remontada, misma que fortalece en la confianza de cara al regreso a la Liga MX.

Chivas demostró nuevamente que su “crisis” es solamente un espejismo que se ha acentuado por la falta de contundencia de los delanteros, consiguiendo una importante victoria sobre Seattle Sounders que aunque será meramente anecdótica, sirve de mucho para liberar presión dentro de la institución rojiblanca.

Gabriel Milito se aferró a su idea futbolística, pero los jugadores demostraron su inteligencia para no perder la cabeza pese a los momentos adversos que vivieron, además de siempre demostrar ese “amor propio” que se necesita en un club como el Guadalajara para sobreponerse de todas las complicaciones.

La “sangre nueva” fue la clave para el despertar de Chivas

El plantel que viajó a Estados Unidos para encarar la Leagues Cup 2026 se encontraba sumamente golpeado anímicamente por la prematura eliminación; sin embargo, el envión anímico que traen los campeones del Premundial Sub 20 revolucionaron al equipo, principalmente Hugo Camberos que tuvo que entrar desde el primer tiempo por la desafortunada lesión de Bryan González.

Camberos y Santiago Sandoval demostraron el talento que tienen y lo pusieron a disposición del equipo para potenciarlo y hacer que se reencuentren con el futbol dinámico que caracterizó a la institución durante todo el semestre anterior en el que fueron uno de los máximos candidatos al título de la Liga MX.

Inteligencia y paciencia

Guadalajara arrancó el partido con mucho nerviosismo, debido a las críticas que recibieron en las semanas recientes. Además, recibieron un gol en contra de forma increíble que puso todo el panorama cuesta arriba, lo que puso aún más nervioso al equipo.

Sin embargo, se apegaron al plan de juego, buscaron espacios, monopolizaron el balón, dominaron las acciones, abrieron espacios y la recompensa llegó en la recta final del segundo tiempo con las anotaciones de Luis Rey que fue con más ímpetu, mientras que el segundo gol fue con más inteligencia, calidad y talento que coronó Santi Sandoval.

Experiencia de Gabriel Milito

Gabriel Milito es un “viejo lobo de mar” que sabe todo lo que sucede en el futbol; sin embargo, tras la derrota contra el FC Dallas fue señalado por equivocarse en la reacción en búsqueda del empate, por lo que inclusive admitió abiertamente su equivocación.

Ahora, demostró que un error no te define y fue trascendental para elegir a los jugadores en el momento adecuado y gestar la revolución desde la banca, demostrando que su experiencia le alcanza para sobreponerse hasta a sus equivocaciones.

La calificación de cada jugador de Chivas contra Seattle Sounders

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.