El entrenador del Guadalajara asumió toda la responsabilidad por el fracaso en la Leagues Cup, demostrando un semblante claramente afectado por la eliminación.

Chivas pasó de ser un serio candidato al título de la Leagues Cup 2026 a ser uno de los clubes más criticados por su bajo rendimiento durante la competencia, en donde Gabriel Milito levantó la voz y asumió la responsabilidad por lo presentado contra FC Dallas, en donde fue autocrítico y reconoció que se equivocó, asegurando que empeoró al equipo con sus cambios.

“Primer tiempo fue bueno, en el segundo tiempo no fue como imaginé, Las decisiones son mías y debo asumir la responsabilidad por haber empeorado el rendimiento del equipo.

“No haber podido darles una alegría a tanta gente que nos acompañó, produce mucho dolor y tristeza. No solamente el quedar fuera en el segundo partido, sino también que generamos mucha ilusión.

“Cuando uno genera mucha ilusión, después la desilusión es muy grande también. Por lo tanto, debo hacerme responsable de estos resultados, de esta campaña, que no fue la que venimos a realizar“, declaró el timonel sudamericano al término del partido.

Gabriel Milito, apenado con la afición por malos resultados

“Es una gran desilusión para nosotros, porque teníamos mucha ilusión en poder hacer un muy buen campeonato y no imaginamos, al termino de dos partidos, haber obtenido estos resultados. Estamos con mucha tristeza, con mucha desilusión porque este equipo había generado mucha expectativa, mucha ilusión, pero los resultados de quisimos conseguir, no fuimos capaces de lograrlo”, concluyó el argentino.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.