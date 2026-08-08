Chivas volverá a la actividad la noche de este sábdo cuando visite reciba al Dallas FC en la Jornada 2de la Leagues Cup 2026, en un duelo que se disputará en el PayPal Stadium y que, tras el resultado ante el LAFC, se convierte en un partido clave para el Guadalajara durante la fase de grupos. El propio Gabriel Milito ya dejó en claro que el cuadro tejano es sumante peligroso, pues presume una de las ofensivas más peligrosas del campeonato, por lo que el Rebaño Sagrado tendrá una dura prueba en este nuevo partido del torneo.

El encuentro llega en un momento en el que Chivas tiene un fuerte deseo de revancha tras los últimos resultados, tanto en Liga MX y Leagues Cup. pues a pesar del buen funcionamiento deportivo, el Guadalajara lleva solo un triunfo en cuatro partidos. Además, Armando González buscará poner fin a su sequía goleadora de 10 encuentros, confiando en que este nuevo escenario internacional sea el ideal para reencontrarse con el gol y ayudar al Guadalajara a sacar los resultados esperados.

¿Va por TV abierta el Chivas vs Dallas FC de la Leagues Cup?

A diferencia del partido entre LAFC y Chivas, el partido contra Dallas FC sí tendrá una opción para verlo en TV Abierta, pues será transmitido por TUDN. Además, otra opción para ver la Leagues Cup continúa siendo Apple TV, servicio que transmite la mayoría de partidos del torneo en exclusiva. En esta alternativa, la plataforma ofrece un periodo de prueba gratuito de siete días, el cual puede ser suficiente para disfrutar los dos partidos restantes que disputará el Guadalajara durante la fase de grupos.

Además de la transmisión oficial, en Rebaño Pasión encontrarás la cobertura completa del encuentro minuto a minuto, con todos los goles, videos, cambios, polémicas y las principales incidencias que se presenten durante el debut del Guadalajara frente al Dallas FC en esta edición de la Leagues Cup.

¿A qué hora se juega Chivas vs Dallas FC de la Leagues Cup?

El duelo entre Chivas y LAFC se disputará este sábado en el PayPal Park de San José California, con inicio programado para las 7:00 p.m. (tiempo del centro de México). Cabe recordar que este encuentro es, en teoría, un partido de local para el Guadalajara, por lo que el cuadro rival no contará con su afición, mientras que se espera que el Estadio esté lleno de los seguidores rojiblancos en Estados Unidos.

Probable alineación de Chivas ante el LAFC