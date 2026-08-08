Chivas ya disputó su primer partido de la Leagues Cup 2026 y el resultado dejó un sabor a derrota. El Guadalajara empató 1-1 con Los Angeles FC durante los 90 minutos reglamentarios, pero cayó en la tanda de penales que otorga un punto extra al ganador, por lo que el Rebaño Sagrado se quedó únicamente con una unidad, ubicándose de momento en la octava posición de la tabla correspondiente a los equipos de la Liga MX.

El formato de la Leagues Cup hace que este resultado tenga un peso importante. Los clubes de la Liga MX y la MLS compiten en tablas generales separadas, avanzando únicamente los cuatro primeros lugares de cada una a la fase de eliminación directa. Por ello, si Chivas quiere mantenerse con vida en el torneo, está prácticamente obligado a derrotar al FC Dallas en la segunda jornada.

Por ahora, el Guadalajara todavía puede aspirar a cerrar la fase de grupos con siete puntos, una cosecha que el torneo pasado fue suficiente para que varios equipos mexicanos consiguieran su clasificación. En ese escenario, la única ruta realista para avanzar sigue siendo derrotar al FC Dallas, lo que permitiría llegar con posibilidades al último compromiso frente al Seattle Sounders.

Una victoria mantendría completamente con vida a Chivas y dejaría todo por definirse en la última jornada, cuando visite al Seattle Sounders en el Lumen Field. Se trata de uno de los escenarios más complicados de toda la competencia, por lo que llegar con opciones matemáticas dependerá de conseguir los tres puntos frente al conjunto texano.

En cambio, un empate complicaría seriamente el panorama. Incluso si el Guadalajara ganara posteriormente la tanda de penales para sumar el punto extra y llegar a tres unidades, dependería de una combinación muy favorable de resultados. Una derrota sería todavía peor, ya que limitaría la cosecha máxima del equipo a cuatro puntos con un solo encuentro restante, un escenario que prácticamente lo dejaría eliminado de la Leagues Cup.

En Chivas tienen en mente ganar la Leagues Cup, aunque el torneo se le haya complicado al equipo

La Leagues Cup ha sido históricamente un torneo complicado para el Rebaño Sagrado. A pesar de haber participado en sus cinco ediciones anteriores, Chivas únicamente ha conseguido una victoria, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido el club en esta competencia. Ahora, con Gabriel Milito al frente y un plantel diseñado para pelear por todos los títulos, el objetivo sigue siendo el mismo: revertir la historia y luchar por conquistar la edición 2026, aunque para ello primero deberá superar el complicado escenario en el que quedó tras la primera jornada.