Chivas se enfrenta al FC Dallas en su segundo partido de la Leagues Cup 2026, un encuentro que está prácticamente obligado a ganar para seguir con vida en el torneo. Después de empatar ante LAFC y perder el punto extra en la tanda de penales, un nuevo empate, incluso consiguiendo la unidad adicional, complicaría mucho sus posibilidades de avanzar, mientras que una derrota prácticamente dejaría al Guadalajara al borde de la eliminación.

Gabriel Milito volvió a dejar en claro que en el Guadalajara le dan la máxima importancia a la Leagues Cup, por lo que buscarán conseguir el triunfo ante el conjunto de Dallas. Además, el estratega rojiblanco considera que este será el partido más complicado de los tres debido al poco tiempo de recuperación entre un encuentro y otro. Por lo tanto, el técnico argentino no quiere arriesgar nada y apostará por una alineación competitiva para buscar los tres puntos.

Si bien el estilo de Gabriel Milito no se caracteriza por realizar muchas rotaciones y normalmente apuesta por hacer modificaciones puntuales en su 11 inicial, para este encuentro adelantó que sí habrá cambios. El poco tiempo entre el partido contra LAFC y el duelo ante Dallas FC obliga al cuerpo técnico a administrar las cargas, por lo que el entrenador buscará darle “frescura” al equipo, aunque sin revelar los nombres de los jugadores que podrían descansar.

El único cambio obligado en la alineación es la ausencia de José Castillo, quien fue descartado por una molestia muscular. Diego Campillo apunta a ser el encargado de ocupar su lugar en la defensa, mientras que el resto de la alineación mantendría una base muy similar a la que enfrentó al LAFC, aunque con algunas modificaciones producto de las rotaciones anunciadas por Milito.

Alineación de Chivas vs Dallas FC

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Luis Romo

Diego Campillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Roberto Alvarado

Ángel Sepúlveda

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Dallas FC ante Chivas