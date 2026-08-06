Luis Romo falló su penal en el LAFC vs Chivas y fue el blanco de las críticas de su afición por cómo cobra los penales.

Chivas dejó escapar una valiosa oportunidad en su debut dentro de la Leagues Cup 2026. El Guadalajara empató 1-1 con el LAFC tras dominar gran parte del encuentro, pero terminó cayendo en la tanda de penales, quedándose únicamente con un punto. El disparo fallado por Luis Romo terminó marcando la diferencia y convirtió al capitán rojiblanco en el futbolista más señalado por la afición tras el resultado.

Más allá del penal fallado, lo que provocó la molestia de muchos aficionados fue la manera en que Romo ejecutó el cobro. El mediocampista suele caminar antes de impactar el balón y rematar con poca potencia, apostando por la colocación para dejar sin posibilidades al portero rival. Sin embargo, en esta ocasión el arquero adivinó la dirección del disparo y logró detenerlo sin demasiadas complicaciones, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Lo llamativo es que no se trata de la primera vez que Luis Romo falla un penal con Chivas. Hace exactamente un año, también durante la Leagues Cup, ejecutó un cobro prácticamente idéntico y el resultado fue el mismo: penal fallado, aunque esta vez al poste. Esta repetición hace pensar que el capitán rojiblanco podría necesitar modificar su forma de cobrar desde los once pasos para aumentar su efectividad.

Incluso revisando los penales que ha ejecutado a lo largo de su carrera con otros equipos, queda claro que esta nunca ha sido una de sus principales fortalezas. Cuando utiliza este estilo de cobro suele buscar el mismo sector de la portería, hacia su izquierda, lo que facilita que los guardametas anticipen la trayectoria del balón y aumenta el porcentaje de error en este tipo de ejecuciones.

Tras este nuevo penal errado, un sector importante de la afición rojiblanca considera que Gabriel Milito debería realizar cambios para el próximo compromiso frente al FC Dallas. Muchos seguidores piden que Diego Campillo recupere la titularidad como líbero, especialmente después del gran nivel que mostró cuando Romo estuvo ausente por lesión y por convocatoria con la Selección Mexicana. Además, el propio estratega argentino dejó abierta la posibilidad de modificar la alineación para el segundo partido del torneo.

Luis Romo había dado un muy buen partido contra el LAFC en los 90 minutos

A pesar del penal fallado, el desempeño de Luis Romo durante el tiempo reglamentario fue bastante positivo. El capitán rojiblanco registró 15 contribuciones defensivas, ganó cinco de siete duelos, completó el 95% de sus pases y además realizó un disparo a puerta. Por ello, aunque el error desde los once pasos terminó pesando en el resultado, su actuación debe analizarse de forma integral y no únicamente por la tanda de penales.