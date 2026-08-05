El capitán del Guadalajara se convirtió en el villano de la noche tras su disparo de penalti, por lo que los aficionados se volcaron en su contra.

La maldición de Chivas en la Leagues Cup continúa, ya que desperdiciaron una oportunidad inmejorable de dar un golpe en la mesa con una victoria sobre Los Angeles FC en tiempo regular y posteriormente, dejaron escapar el punto extra desde el manchón de penaltis.

Es por eso, que los aficionados del Guadalajara se han volcado en redes sociales contra Luis Romo por haber fallado ese penalti que le costó una nueva desilusión a la nación rojiblanca, por lo que muchos hinchas están manifestando su deseo de que Gabriel Milito lo envíe a la banca.

Al término del partido, en las redes sociales oficiales del Rebaño Sagrado se colocó un video agradeciendo el apoyo en Los Angeles, en donde colocaron la frase: “A seguir unidos que esto continúa”, en donde muchos seguidores del chiverío volcaron sus quejas e insultos contra el Tanque por su pifia desde los 11 pasos.

Afición explotó contra Luis Romo tras Chivas vs LAFC

¿Cómo cobró Luis Romo su penalti?

Aunque es cierto que Kevin Castañeda fue el primero en fallar, el Guadalajara logró revertir esa desventaja y llevar la serie de penaltis hasta la instancia de muerte súbita, en donde el primero en dispararlo fue Luis Romo, quien lo tiró a media altura y con poca fuerza, por lo que fue detenido por el portero angelino.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.