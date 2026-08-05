Así quedó el Guadalajara en el ranking de los clubes de la Liga MX tras su presentación frente a la escuadra angelina.

Chivas tiene hambre y sed de triunfo, por lo que desean demostrar su poderío no solo en la Liga MX sino también a nivel internacional, por lo que quieren conseguir levantar el título en la Leagues Cup, en donde el primer adversario fue un rival de mucho peligro y categoría como Los Angeles FC.

Hay que recordar que en esta competencia se enfrentan clubes de la Liga MX contra los de la MLS, por lo que se arma una especie de tabla general de cada competencia, en donde los mejores cuatro de cada certamen son los que avanzan a los Cuartos de Final.

Así van las tablas de posiciones de la Liga MX y la MLS en la Leagues Cup

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.