El Piojo Alvarado sigue demostrando que atraviesa un gran momento futbolístico y emparejó la pizarra en el BMO Park.

Chivas trató de de imponer sus condiciones desde el silbatazo inicial, en donde protagonizó un duelo de poder a poder contra Los Angeles FC que lograron abrir el marcador; sin embargo, el Rebaño no tardó en responder e igualar la pizarra gracias a Roberto Alvarado.

La escuadra angelina sorprendió y vacunó al Rebaño gracias a Denis Bouanga; sin embargo, el Guadalajara demostró su calidad colectiva con un trazo largo que controló con el pecho el Cotorro González, encontró un hueco y mandó un servicio filtrado.

Para sorpresa de la zaga negra y dorada, apareció el Piojo sin marca y demostró que vive un gran momento futbolístico al definir de primera intención a segundo poste, incrustando la pelota de forma dramática para que el chiverío empatara en el marcador.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.