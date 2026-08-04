Chivas debuta en la Leagues Cup 2026 frente a un duro rival: Los Angeles FC de California. Conoce cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO al Guadalajara en el certamen binacional.

Chivas ya se encuentra en Estados Unidos para enfrentar a Los Angeles FC por la jornada uno de la leagues Cup 2026. Conoce cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Rebaño Sagrado en el certamen binacional.

El equipo de Gabriel Milito tuvo un comienzo irregular en el Apertura 2026 de la Liga MX. En la jornada uno perdieron por 2-0 ante Toluca, en la dos superaron por la mínima diferencia por FC Juárez, mientras que ante Puebla no pasaron del empate gracias al golazo que anotó Roberto Alvarado.

Para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup, Chivas saldría con lo mejor que tiene para quedarse con los tres puntos. De esta manera, se especula que Raúl Rangel, Richard Ledezma y Armando González finalmente irán de inicio para enfrentar a los angelinos.

Gabriel Milito pondrá lo mejor que tiene para enfrentar a Los Angeles FC. (Foto: IMAGO7)

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Los Angeles FC?

Todo indica que Chivas formará Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González, en el medio Fernando González, Roberto Alvarado, Omar Govea, Jordan Carrillo y Armando González.

Encuesta ¿Cómo termina Los Angeles FC vs. Chivas de la Leagues Cup 2026? ¿Cómo termina Los Angeles FC vs. Chivas de la Leagues Cup 2026? Gana Chivas Empatan y gana Chivas por penales Ganan Los Angeles FC Empatan y ganan Los Angeles FC por penales Ya votaron 8 hinchas

¿Cuándo y dónde se jugará Los Ángeles FC vs. Chivas de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Chivas jugará en la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense mañana miércoles 5 de agosto en el BMO Stadium. El partido está pactado a disputarse a las 20:30 horas del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO Los Ángeles FC vs. Chivas?

El partido entre el Chivas y Los Angeles FC se podrá ver exclusivamente por la señal de Apple TV, por lo que no habrá opciones gratuitas para poder seguir este partido. De todas maneras, en Rebaño Pasión te traeremos todos los detalles de este compromiso en California.